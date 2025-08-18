Δύο πρόωρα βρέφη που ζύγιζαν λιγότερο από ένα κιλό πέθαναν την περασμένη εβδομάδα μετά από μόλυνση που οι αρχές πιστεύουν πως προκλήθηκε από μολυσμένο υγρό πιάτων στο ιταλικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν.

Τα δύο μωρά, που σύμφωνα με τη New York Post γεννήθηκαν την 23η και 27η εβδομάδα κύησης αντίστοιχα, διαγνώστηκαν με λοίμωξη που προκλήθηκε από το Serratia marcescens, ένα κοινό μικρόβιο που μπορεί να αποβεί θανατηφόρο για άτομα με ευπαθή υγεία.

Η Post αναφέρει πως και τα δύο μωρά πέθαναν μεταξύ 12 και 13 Αυγούστου, μετά από σήψη που προκλήθηκε από λοίμωξη στο νοσοκομείο San Maurizio στο Μπολτσάνο, μόλις 150 μίλια νότια των συνόρων Ιταλίας-Αυστρίας.

Ο μικροοργανισμός φαίνεται να συνδέεται με το βιομηχανικό απορρυπαντικό πιάτων που χρησιμοποιούταν στο νοσοκομείο, το οποίο ανακλήθηκε αμέσως, σύμφωνα με τον Josef Widmann, ιατρικό διευθυντή της Αρχής Υγείας του Νότιου Τιρόλου, σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης L’Unione Sarda.

«Η παρουσία αυτού του βακτηρίου δεν είναι μοναδική, καθώς αποτελεί συνεχή κίνδυνο για τις μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών, όχι τόσο λόγω του τύπου του μικροβίου, αλλά λόγω της ιδιαίτερης ευπάθειας αυτών των μικρών ασθενών, λόγω του ανώριμου ανοσοποιητικού τους συστήματος», δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου Pierpaolo Bertoli.

Όλα τα απορρυπαντικά πιάτων που χρησιμοποιούνται στο νοσοκομειακό σύστημα του Bolanzo ανακλήθηκαν αμέσως, δήλωσε ο Widmann.

Το νοσοκομείο δεν θα δέχεται άλλα πρόωρα μωρά υψηλού κινδύνου για θεραπεία στο σύστημά του, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε η Δρ Monika Zaebisch, ιατρική διευθύντρια του νοσοκομείου.

Η Εισαγγελία του Μπολάνζο θα εξετάσει το ενδεχόμενο να διατάξει τη διενέργεια αυτοψιών στα βρέφη, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του εάν οι θάνατοί τους δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης για αμέλεια.