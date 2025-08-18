Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι πέθαναν και δύο αγνοούνται, έπειτα από πλημμύρες που έπληξαν τη βόρεια Κίνα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua την Κυριακή, την ίδια στιγμή που ισχυροί εποχικοί άνεμοι συνεχίζουν να προκαλούν ακραία καιρικά φαινόμενα στη χώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο το βράδυ, όταν οι όχθες ποταμού στην περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας υποχώρησαν γύρω στις 22:00 τοπική ώρα (14:00 GMT), παρασύροντας 13 άτομα που βρίσκονταν σε κατασκήνωση κοντά στην πόλη Μπαγιάννουρ, σημαντικό αγροτικό κέντρο της περιοχής, όπως μεταδίδει το Reuters.

Μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί ζωντανό ένα άτομο, ενώ περισσότερα από 700 μέλη σωστικών συνεργείων συμμετέχουν σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Από τον Ιούλιο, η Κίνα δοκιμάζεται από εβδομάδες έντονων καιρικών φαινομένων, με τις βροχοπτώσεις να καταγράφονται σε επίπεδα-ρεκόρ. Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν την ένταση των φαινομένων στην κλιματική αλλαγή, η οποία αυξάνει την πίεση στις τοπικές και εθνικές αρχές, καθώς οι πλημμύρες έχουν εκτοπίσει χιλιάδες ανθρώπους και προκαλέσει οικονομικές ζημιές δισεκατομμυρίων.

Η Μπαγιάννουρ αποτελεί βασική εθνική βάση παραγωγής σιτηρών και ζωικών προϊόντων, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τις συνέπειες των πλημμυρών στον αγροτικό τομέα.

Παράλληλα, στο νότιο άκρο της χώρας, η τρίμηνη αναστολή της αλιείας στην επαρχία Χαϊνάν έληξε το Σάββατο, με τις Αρχές να καλούν τα αλιευτικά σκάφη να επιστρέψουν στα λιμάνια λόγω συνεχιζόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων.

Στη νοτιοδυτική επαρχία Σιτσουάν, δύο άτομα πέθαναν και τρία τραυματίστηκαν την Παρασκευή σε φεστιβάλ μπύρας στην πόλη Μιάνζου, όταν ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε κατάρρευση μεταλλικής δοκού, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Η πρόσφατη καταρρακτώδης βροχόπτωση στην Εσωτερική Μογγολία έρχεται σε συνέχεια φονικής καταιγίδας που έπληξε το Πεκίνο στα τέλη Ιουλίου, με απολογισμό τουλάχιστον 44 νεκρούς και περισσότερους από 70.000 εκτοπισμένους.

Η κυβέρνηση της Κίνας ενίσχυσε πρόσφατα τις προσπάθειες ανακούφισης των πληγέντων, διαθέτοντας επιπλέον 430 εκατ. γιουάν (περίπου 59,9 εκατ. δολάρια), ανεβάζοντας τη συνολική χρηματοδότηση από τον Απρίλιο σε πάνω από 5,8 δισ. γιουάν.