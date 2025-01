Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα «κάνει τα κεφάλια να γυρίζουν» την πρώτη ημέρα της επιστροφής του στην προεδρία των ΗΠΑ τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου, με έναν καταιγισμό εκτελεστικών διαταγμάτων να αναμένεται τις επόμενες ώρες μετά την ορκωμοσία του ως 47ου προέδρου των ΗΠΑ.

Ο ίδιος προσέφερε μια προεπισκόπηση ορισμένων από αυτές τις οδηγίες που δεν έχουν ακόμη υπογραφεί, λέγοντας ότι θα στοχεύουν σε θέματα όπως η παράνομη μετανάστευση, οι κανόνες για το κλίμα, οι πολιτικές ποικιλομορφίας, τα διαβαθμισμένα έγγραφα και άλλα.

Είναι σύνηθες για τους προέδρους να υπογράφουν μια σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους. Οι διαταγές αυτές έχουν το βάρος του νόμου, αλλά μπορούν να ανατραπούν από τους επόμενους προέδρους ή τα δικαστήρια. Όμως η κλίμακα όσων έχει σχεδιάσει ο Τραμπ θα μπορούσε να είναι πρωτοφανής, με αναμενόμενες νομικές προκλήσεις.

Ακολουθούν όσα πρέπει να γνωρίζετε:

Απελάσεις

Ο Τραμπ έχει ορκιστεί να «ξεκινήσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα απελάσεων στην αμερικανική ιστορία», από την πρώτη ημέρα. Αναμένεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα εθνικά σύνορα και να διατάξει τον στρατό να βοηθήσει στην ασφάλεια των νότιων συνόρων, σύμφωνα με το Fox News.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα τερματίσει μια μακρόχρονη πολιτική που εμπόδιζε τις ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης να πραγματοποιούν επιδρομές σε εκκλησίες και σχολεία.

Οποιοδήποτε πρόγραμμα μαζικών απελάσεων αναμένεται να αντιμετωπίσει υλικοτεχνικές δυσκολίες, κόστος δισεκατομμυρίων και καταιγισμό νομικών αμφισβητήσεων, σημειώνει το BBC.

«Παραμονή στο Μεξικό»

Ο Τραμπ ενδέχεται να προχωρήσει γρήγορα στην εκ νέου εφαρμογή της πολιτικής του «Παραμονή στο Μεξικό», η οποία κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του επέστρεψε περίπου 70.000 μη μεξικανούς αιτούντες άσυλο πέρα από τα σύνορα στο Μεξικό για να περιμένουν ακροάσεις.

Τερματισμός του δικαιώματος της ιθαγένειας με τη γέννηση

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «γελοίο» το συνταγματικό δικαίωμα 150 ετών που λέει ότι όποιος γεννιέται σε αμερικανικό έδαφος είναι αμερικανός πολίτης και υποσχέθηκε να το καταργήσει από την πρώτη ημέρα.

Αλλά αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο από την απλή έκδοση εκτελεστικού διατάγματος, επειδή η ιθαγένεια με τη γέννηση είναι ρητά κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Κλείσιμο των συνόρων για λόγους υγείας

Ένα μέτρο του 1944 που ονομάζεται Τίτλος 42 επιτρέπει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να περιορίσει τη μετανάστευση για την προστασία της δημόσιας υγείας. Χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η επερχόμενη κυβέρνηση αναζητά μια ασθένεια που θα βοηθήσει να δικαιολογήσει τα σχέδιά της να κλείσει τα νότια σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό.

Καρτέλ ναρκωτικών

Ο Τραμπ αναμένεται να χαρακτηρίσει τα καρτέλ ναρκωτικών ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις», τοποθετώντας τα σε έναν κατάλογο μαζί με ομάδες, όπως η Αλ Κάιντα, το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος και η Χαμάς.

Το τείχος

Όταν ο Τραμπ εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος το 2016, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την κατασκευή τείχους στα σύνορα. Παρόλο που τμήματα του τείχους έχουν κατασκευαστεί, υπάρχουν ακόμη πολλά που δεν έχουν ολοκληρωθεί και μπορεί να προσπαθήσει να τελειώσει αυτό που ξεκίνησε.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί σαρωτικούς δασμούς στα εισαγόμενα αγαθά στο πλαίσιο της υπόσχεσής του να δώσει προτεραιότητα στην αμερικανική παραγωγή. Ο Τραμπ εισήγαγε δασμούς κατά την πρώτη του θητεία, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων για την Κίνα, τους οποίους διατήρησε ο Τζο Μπάιντεν.

Αλλά αυτή τη φορά υπόσχεται δασμούς 10% σε όλες τις εισαγωγές, 25% στα καναδικά και μεξικανικά αγαθά και 60% στα πράγματα που προέρχονται από την Κίνα. Έχει πει ότι θα αρχίσει να υπογράφει εκτελεστικά διατάγματα για την επιβολή τους από την πρώτη ημέρα.

Οι δασμοί είναι πιθανό να κάνουν τα καταναλωτικά αγαθά πιο ακριβά και θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό, λένε οι ειδικοί. Ορισμένες χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο αντιποίνων.

Ο Τραμπ έχει ταχθεί υπέρ των κρυπτονομισμάτων και η εκλογή του είδε την αξία του Bitcoin να αυξάνεται κατά 30%.

Ορισμένοι πιστεύουν ότι ο Τραμπ θα κινηθεί γρήγορα για τη δημιουργία ενός ομοσπονδιακού «αποθέματος Bitcoin» – ενός στρατηγικού αποθέματος παρόμοιου με το απόθεμα χρυσού και πετρελαίου των ΗΠΑ – το οποίο, όπως έχει πει, θα χρησιμεύσει ως «μόνιμο εθνικό περιουσιακό στοιχείο προς όφελος όλων των Αμερικανών».

Ο απερχόμενος πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, θεωρεί ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του τη σειρά οδηγιών, νόμων και προγραμμάτων χρηματοδότησης που προώθησε για την ενίσχυση των πράσινων θέσεων εργασίας, τη ρύθμιση της ρύπανσης και τη χρηματοδότηση των υποδομών.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να αναιρέσει μεγάλο μέρος αυτών. Αναμένεται να χρησιμοποιήσει εκτελεστικά διατάγματα για την άρση των περιορισμών στις υπεράκτιες γεωτρήσεις και σε ομοσπονδιακές εκτάσεις – εκπληρώνοντας την υπόσχεσή του να «τρυπήσει, μωρό μου, τρυπήσει» και να αυξήσει την ενεργειακή παραγωγή και ανεξαρτησία των ΗΠΑ.

Εκατοντάδες άνθρωποι που καταδικάστηκαν μετά τις ταραχές στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ το 2021 περιμένουν πιθανή απονομή χάριτος τη Δευτέρα, όταν ο Τραμπ επιστρέψει στα καθήκοντά του.

«Είμαι διατεθειμένος να απονείμω χάρη σε πολλούς από αυτούς», δήλωσε στο CNN το καλοκαίρι. «Δεν μπορώ να πω για κάθε έναν από αυτούς, επειδή μερικοί από αυτούς, πιθανόν να ξέφυγαν από τον έλεγχο».

Περισσότερα από 1.500 άτομα συνελήφθησαν σε σχέση με την εκδήλωση. Τουλάχιστον 600 κατηγορήθηκαν για επίθεση ή παρεμπόδιση ομοσπονδιακών υπαλλήλων.

Στην συγκέντρωση χθες, Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα δώσει στη δημοσιότητα απόρρητα έγγραφα που σχετίζονται με τη δολοφονία του προέδρου Τζον Κένεντι το 1963, αντικείμενο αμέτρητων θεωριών συνωμοσίας.

Είπε ότι θα κάνει το ίδιο για τα αρχεία που σχετίζονται με τις δολοφονίες του γερουσιαστή Ρόμπερτ Κένεντι και του ηγέτη των πολιτικών δικαιωμάτων, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, το 1968.

Πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι θα τερμάτιζε τη σύγκρουση την πρώτη ημέρα της προεδρίας του. Έκτοτε δήλωσε ότι μπορεί να χρειαστεί έξι μήνες. Δεν είναι σαφές τι θα μπορούσε να κάνει τις πρώτες του ημέρες.

Κούβα και Βενεζουέλα

Ο Τραμπ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει εκτελεστικά διατάγματα για να αναιρέσει την πρόσφατη απόφαση του Μπάιντεν να αφαιρέσει την Κούβα από τον αμερικανικό κατάλογο των κρατικών χορηγών της τρομοκρατίας. Θα μπορούσε επίσης να επαναφέρει τις κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας. Και οι δύο χώρες αποτέλεσαν συχνά στόχους της οργής του κατά τη διάρκεια της πρώτης του διακυβέρνησης.

