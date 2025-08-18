Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στο Άνφιλντ για τον Κώστα Τσιμίκα, με την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ να θεωρείται πλέον πολύ πιθανή. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Reds είναι πλέον ανοιχτοί σε προτάσεις δανεισμού για τον διεθνή Έλληνα αριστερό μπακ.

Ο Τσιμίκας φαίνεται να έχασε την «μάχη» με τον Άντι Ρόμπερτσον για τη δεύτερη θέση στην ιεραρχία του αριστερού άκρου της άμυνας. Μετά την απόκτηση του Μίλος Κερκέζ, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει περιοριστεί στα πλάνα του προπονητή Άρνε Σλοτ, μένοντας εκτός αποστολής στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν για τη Λίβερπουλ.

Αυτό οδηγεί σε μία ενδεχόμενη αποχώρηση από το Άνφιλντ, όπου ο Τσιμίκας αγωνίστηκε για πέντε χρόνια, μετρώντας 115 εμφανίσεις, 18 ασίστ, μία Premier League, ένα Κύπελλο Αγγλίας, δύο League Cup και ένα Community Shield.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η διαδικασία αποχώρησης του «Τσίμι» έχει πλέον επιταχυνθεί. Από την αρχική επιδίωξη πώλησης του 29χρονου ποδοσφαιριστή, η Λίβερπουλ φέρεται πλέον έτοιμη να εξετάσει και προτάσεις για δανεισμό του.