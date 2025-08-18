Όλο και μεγαλύτερος αριθμός χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μοιράζεται το τελευταίο διάστημα τρομακτικές φωτογραφίες με παραμορφωμένους σκίουρους βγαλμένους από ταινία τρόμου που «εισβάλλουν» σε αυλές των σπιτιών στις ΗΠΑ.

Οι παραμορφωμένοι σκίουροι έχουν εντοπιστεί τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον Καναδά τους τελευταίους μήνες, με τους χρήστες του X και του Reddit να προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει με τα τρωκτικά.

Οι ανατριχιαστικές φωτογραφίες και τα βίντεο που μοιράζονται οι χρήστες δείχνουν σκίουρους που το μεγαλύτερο μέρος του μικροσκοπικού σώματός τους είναι καλυμμένο με όγκους και πληγές που βγάζουν πύον.

Ενώ ορισμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποψιάζονται ότι τα ζώα είναι φορείς της ευλογιάς των σκίουρων, ενός σπάνιου ιού στις ΗΠΑ που προσβάλλει κυρίως τους κόκκινους σκίουρους, άλλοι επισημαίνουν ότι η ασθένεια είναι πιθανότερο να είναι ινομυωμάτωση των σκίουρων.

Αυτή η πάθηση προκαλείται από έναν διαφορετικό ιό, με αποτέλεσμα την εμφάνιση πληγών που μοιάζουν με κονδυλώματα, οι οποίες μπορεί να εκκρίνουν υγρό, αλλά συνήθως θεραπεύονται από μόνες τους, και είναι πιο συχνή στους γκρίζους σκίουρους των ΗΠΑ.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι άνθρωποι που αφήνουν τροφή για πουλιά στις αυλές τους μπορεί να προκαλούν άθελά τους την εξάπλωση του ιού σε περισσότερους σκίουρους σε όλη τη Βόρεια Αμερική.

«Είναι σαν όταν συγκεντρώνεται ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων. Αν κάποιος είναι άρρωστος και πρόκειται για κάτι που μεταδίδεται εύκολα, οι άλλοι θα το κολλήσουν», δήλωσε ο Shevenell Webb από το Τμήμα Εσωτερικών Αλιευμάτων και Άγριας Ζωής του Μέιν.

Η DailyMail γράφει πως η ινομυωμάτωση των σκίουρων μπορεί να φαίνεται τρομακτική, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια κοινή δερματική ασθένεια μεταξύ των γκρίζων σκίουρων στις Ηνωμένες Πολιτείες που προκαλείται από τον ιό leporipoxvirus και μεταδίδεται μέσω της άμεσης επαφής των ζώων.

Σκίουροι με ινομυωμάτωση πολλές φορές αφήνουν το σάλιο τους πάνω σε φαγητό το οποίο αργότερα καταναλώνουν και τα υγιή τρωκτικά με αποτέλεσμα να κολλήσουν και αυτά. Η ασθένεια προκαλεί στη συνέχεια την εμφάνιση όγκων οι οποίοι αν σπάσουν εκκρίνουν ένα διαυγές υγρό, όπως μια ανοιχτή πληγή.

Αν και ο ιός δεν μπορεί να μεταδοθεί σε ανθρώπους ή άλλα ζώα, όπως σκύλους ή πουλιά, ο Webb είπε ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να αγγίζουν ή να προσπαθούν να βοηθήσουν μολυσμένους σκίουρους.

«Δεν θα συνιστούσα να προσπαθήσετε να πιάσετε έναν σκίουρο που έχει τον ιό», είπε ο Webb στην Bangor Daily News. «Είναι φυσικό φαινόμενο και θα περάσει με τον καιρό».

Σύμφωνα με τον Webb, ενώ οι όγκοι μπορεί να φαίνονται ανησυχητικοί, συνήθως θεραπεύονται χωρίς την ανάγκη φαρμακευτικής αγωγής και σπάνια είναι θανατηφόροι.

Ωστόσο, ορισμένες σοβαρές περιπτώσεις ινομυωμάτωσης των σκίουρων μπορεί να επηρεάσουν τα εσωτερικά όργανα του ζώου και να οδηγήσουν στο θάνατό του.

Μέχρι στιγμής, οι ειδικοί δεν έχουν επιβεβαιώσει εάν οι νέες παρατηρήσεις είναι περιπτώσεις ινομυωμάτωσης ή ευλογιάς σκίουρων (SQPV), αλλά υπάρχει μικρότερη πιθανότητα η ευλογιά σκίουρων να εξαπλώνεται στις ΗΠΑ.

Η SQPV είναι μια συστηματική πάθηση που συχνά οδηγεί στο θάνατο των κόκκινων σκίουρων, οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι στον ιό. Επιπλέον, η SQPV είναι πιο συχνή στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς υπάρχουν περισσότεροι κόκκινοι σκίουροι σε αυτή τη χώρα σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Σε κάθε περίπτωση το ανοσοποιητικό σύστημα ενός σκίουρου μπορεί να εξαλείψει τον ιό μέσα σε τέσσερις έως οκτώ εβδομάδες, αν και μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να θεραπευτούν μεγαλύτερες ή δευτερογενείς λοιμώξεις.

Η πάθηση συνήθως δεν επανέρχεται μετά την προσβολή ενός σκίουρου από ινομυωμάτωση και η DailyMail γράφει πως οι γκρίζοι σκίουροι γενικά αναρρώνουν πλήρως.