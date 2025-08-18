Τη θλίψη του και τον οργή του για τον θάνατο του 19χρονου γιου Γιάννη, που πριν από έναν χρόνο παραθέριζε στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και τραυματίστηκε θανάσιμα σε λούνα παρκ, δεν μπορεί να κρύψει ο πατέρας του.

Φέτος, σε λούνα παρκ της Ρόδου αυτήν τη φορά, 5 παιδιά εκσφενδονίστηκαν από το παιχνίδι «ταψί» και κατέληξαν στο οδόστρωμα τραυματισμένα.

Με αφορμή αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, ο πατέρας του Γιάννη, Γιώργος Καμπαϊλής επεσήμανε σήμερα, Δευτέρα 18/8 μιλώντας στο Mega: «Δυστυχώς, η ανευθυνότητα σε όλους τους φορείς του Δημοσίου συνεχίζεται. Από ό,τι πληροφορήθηκα, το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη σε ένα λούνα παρκ έξω από την πόλη της Ρόδου, όπου είχε αδειοδοτηθεί θεωρητικά, από τον δήμο, και μετά από δηλώσεις και επαφές που έγιναν με τον αντιδήμαρχο εκεί ο οποίος εξέδωσε την άδεια και μάλιστα δημόσια γύρισε και είπε ότι είχαν προσκομιστεί έγγραφα από ιδιωτικό μηχανικό. Μία ιστορία ξανά σαν τη Χαλκιδική».

«Τα χαρτιά αυτά δεν έχουν καμία ισχύ. Οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν κάθε έγγραφο το οποίο προσκομίζει ο κάθε επαγγελματίας, ο κάθε επιχειρηματίας, ώστε να αδειοδοτηθεί. Χαρτιά τέτοιου τύπου από ιδιώτες δεν έχουν καμία ισχύ, όπως μετά από έναν χρόνο προσπάθειας έχουμε δει, έχουμε ανακαλύψει και έχουμε καταλάβει τελικά τι γίνεται» δήλωσε.

«Όλοι οι γονείς στην Ελλάδα ξέρουν ότι τα λούνα παρκ είναι σάπια»

«Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και το κακό είναι ότι κοροϊδεύει τον κόσμο ο θεματοφύλακας, ο κάθε θεματοφύλακας του νόμου, που είναι ο δήμος, ο εκάστοτε δήμος, ο οποίος έχει τεχνικές υπηρεσίες, έχει τεχνικούς συμβούλους, έχει τα πάντα. Δεν ισχύει τίποτε από όλα αυτά που λένε δημόσια, είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη. Άκουσα ότι διαπιστώσανε ότι τα παιδιά σηκώθηκαν από το παιχνίδι, είναι ψέματα. Έχουμε γίνει πια τόσο καλοί μηχανικοί, που ο καθένας από μόνος του μπορεί να καταλάβει. Τα παιδιά ήταν καθισμένα, δεν σηκώθηκαν. Ξεκόλλησε το σάπιο, για μία φορά ακόμη, κομμάτι πάνω από το μηχάνημα. Και ήταν τυχερά, τα βοήθησε η Παναγία, και δεν σκοτώθηκαν γιατί πέσανε πάνω σε ξύλα. Το δικό μου έπεσε πάνω σε σίδερο και διαλύθηκε» συμπλήρωσε ο πατέρας του 19χρονου.

«Αν δεν υπάρξει πολιτική βούληση ώστε να δοθούν εντολές για να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο σε αυτήν τη διαδικασία, θα έχουμε συνεχώς νεκρά παιδιά». Όλοι οι γονείς στην Ελλάδα ξέρουν ότι τα λούνα παρκ είναι σάπια», είπε κλείνοντας.