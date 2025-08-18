Συγκλονιστικό βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα και καταγράφει τη στιγμή που ένας παράνομος μετανάστης, οδηγός τεράστιας νταλίκας, προκάλεσε ένα τραγικό δυστύχημα στη Φλόριντα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Ο Χαρτζίντερ Σινγκ, ο οποίος είχε αποκτήσει άδεια επαγγελματία οδηγού στην Καλιφόρνια, αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας με όχημα, μετά το τροχαίο που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη.

Το βίντεο μέσα από το φορτηγό δείχνει τη στιγμή που ο Σινγκ ξεκίνησε αδιάφορα να πραγματοποιεί αναστροφή σε αυτοκινητόδρομο, χωρίς να λάβει υπόψη του τα διερχόμενα οχήματα με μεγάλη ταχύτητα. Καθώς είχε κλείσει ολόκληρο το οδόστρωμα, ένα μίνι βαν συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με την καμπίνα της νταλίκας, χωρίς να προλάβει να φρενάρει.

Δύο επιβάτες σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ο οδηγός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Το σημείο όπου επιχείρησε την αναστροφή ο Σινγκ ήταν πέρασμα «μόνο για επίσημη χρήση». Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Σινγκ είχε φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες παράνομα το 2018, περνώντας τα σύνορα με το Μεξικό.

Ο Ντέιβ Κέρνερ από το Τμήμα Οδικής Ασφάλειας και Μηχανοκίνητων Οχημάτων της Φλόριντα δήλωσε:

«Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της απερισκεψίας του και αμέτρητοι φίλοι και συγγενείς θα βιώσουν τον πόνο της απώλειας για πάντα. Οι πράξεις του κατηγορούμενου, ενώ χειριζόταν ένα εμπορικό όχημα, είναι τόσο σοκαριστικές όσο και εγκληματικές. Ο Χαρτζίντερ Σινγκ βρίσκεται υπό κράτηση για τις κατηγορίες ανθρωποκτονίας με όχημα και για παραβίαση της νομοθεσίας περί μετανάστευσης. Δεν θα είναι πλέον σε θέση να καταστρέψει τις ζωές των πολιτών και των επισκεπτών της Φλόριντα».

Στο βίντεο, ο Σινγκ παρέμεινε ήρεμος ακόμη και όταν έγινε φανερό ότι το μίνι βαν είχε καταστραφεί ολοσχερώς, με τα συντρίμμια να έχουν σκορπιστεί στον δρόμο. Αμέσως μετά τη σύγκρουση, κοίταξε από το παράθυρο του οδηγού, έσβησε αμίλητος τη μηχανή και έβαλε το φορτηγό σε στάση.

Λίγο αργότερα, ο Σινγκ καταγράφηκε στην κάμερα να παρακολουθεί τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων που προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν το διαλυμένο όχημα κάτω από την νταλίκα. Στεκόταν λίγα μέτρα πιο πέρα, με τα χέρια χαλαρά στο πλάι, ενώ κοίταξε απευθείας στην κάμερα που κατέγραφε την τραγωδία.

Ο Σινγκ κρατείται με εντολή της υπηρεσίας ICE. Εάν καταδικαστεί, αναμένεται να εκτίσει την ποινή του στη Φλόριντα και στη συνέχεια να απελαθεί άμεσα. Κάθε κατηγορία ανθρωποκτονίας με όχημα επισύρει ποινή έως και 15 χρόνια φυλάκισης.