Εφιάλτη την ημέρα που… βραβεύτηκε έζησε ο Νεϊμάρ! Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ είχε την τιμητική του, καθώς η Σάντος τον βράβευσε για τις 250 συμμετοχές.

Η συνέχεια, όμως, ήταν εφιαλτική. Σε μία βραδιά που ξεκίνησε σαν γιορτή, η Βάσκο ντα Γκάμα συνέτριψε τη Σάντος με το εμφατικό 6-0. Μάλιστα, τα πέντε τέρματα σημείωσε σε 16′, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κουτίνιο που σκόραρε δυο φορές.

Ο Νεϊμάρ, μετά το τέλος του αγώνα, λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα, με τον προπονητή της Βάσκο ντα Γκάμα, Φερνάντο Ντινίζ, να τον παρηγορεί.

Μετά τον διασυρμό, η διοίκηση της Σάντος ανακοίνωσε ότι ο Κλέμπερ Σαβιέ αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Πηγή: ΑΠΕ