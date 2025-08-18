Συνολικά επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα νήπιο και ένα 16χρονο αγόρι, σκοτώθηκαν τη νύχτα κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους και drones στην πόλη Χάρκοβο, τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Ουκρανίας.

Έξι παιδιά από 6 έως 17 ετών περιλαμβάνονται στους τραυματίες της επίθεσης, διευκρίνισε μέσω του Telegram ο Όλεχ Σινεχούμποφ, κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας.

Η πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 140 drones κατά της Ουκρανίας τη νύχτα, στη μεγαλύτερη τέτοιου είδους επίθεση από τις 4 Αυγούστου.

Βαλλιστικός πύραυλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και πολλοί κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Η Ρωσία εξαπέλυσε τέσσερις πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια της νύχτας σε έξι διαφορετικές περιοχές της Ουκρανίας, ενώ 88 drones καταρρίφθηκαν, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Συνολικά 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν το πρωί από πυραυλική επίθεση κατά σημαντικής υποδομής στην πόλη της Ζαπορίζια. Επίθεση κατά ενεργειακής μονάδας προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στην Οδησσό.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στο Σούμι, όπου χτυπήθηκαν κατοικίες και σχολείο.

«Η Ρωσία είναι μια δολοφονική πολεμική μηχανή που συγκρατεί η Ουκρανία. Και πρέπει να ανακοπεί μέσω της ατλαντικής ενότητας και πίεσης», δήλωσε μέσω του Χ ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα καταγγέλλοντας ότι η Μόσχα συνεχίζει να σκοτώνει αμάχους παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο 2022, όταν η Μόσχα ξεκίνησε την εισβολή της.

