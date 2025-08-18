Ένα περιστατικό ξυλοδαρμού και απόπειρας ληστείας σε βάρος δύο 15χρονων αγοριών στη Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Το βράδυ της Παρασκευής, πέντε ανήλικοι φέρεται να επιτέθηκαν στους δύο εφήβους, ασκώντας σωματική βία με σκοπό να τους αφαιρέσουν προσωπικά αντικείμενα.

Κατά την επίθεση, ο ένας από τους 15χρονους τραυματίστηκε, φέροντας μώλωπες και αμυχές, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης. Η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο, σύμφωνα με το Halkidikinews, είναι ιδιαίτερα ταραγμένος και φοβισμένος από το περιστατικό. Από το τσαντάκι του, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν 60 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και μία τραπεζική κάρτα. Τα κλοπιμαία εντοπίστηκαν από την αστυνομία και αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους.

Οι πέντε συλληφθέντες αρνούνται την κατηγορία της ληστείας, ωστόσο παραδέχονται ότι χτύπησαν τον έναν από τους δύο 15χρονους. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Μουδανιών και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ο οποίος τους παρέπεμψε στον ανακριτή. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, Δευτέρα 18 Αυγούστου, στις 10:00 το πρωί, στον ανακριτή Πολυγύρου.