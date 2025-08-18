Ξεκινάει το τριήμερο 18-20/8, με τις αναμετρήσεις της Α΄ φάσης, το Κύπελλο Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26. Οι αγώνες είναι μονοί και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια, ακολουθεί εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Στην προκριματική φάση λαμβάνουν μέρος οι 18 ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Super League 2 2025-26 και οι 4 ομάδες της Super League 1 που κατέλαβαν στη βαθμολογική κατάταξη τις θέσεις από 9 έως 12, καθώς και 2 ομάδες που προβιβάστηκαν από τη Super League 2 την αγωνιστική περίοδο 2024-25. Να σημειωθεί ότι συνολικά είναι 24 ομάδες, ωστόσο στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Αυγούστου 2025 δεν έλαβε μέρος η Λαμία που δεν δήλωσε συμμετοχή στη Super League 2. Έτσι προέκυψαν 11 ζευγάρια και μία ομάδα, η Ηλιούπολη, πέρασε άνευ αγώνος.

Στη League Phase θα συμμετάσχουν οι 11 ομάδες που θα προκύψουν από την παραπάνω διαδικασία, η Ηλιούπολη που προκρίθηκε άνευ αγώνος από την κλήρωση του προκριματικού γύρου και οι 8 πρώτες ομάδες της περσινής Super League (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος και ΟΦΗ).

