Στην Κεφαλονιά με τις διάσημες και πανέμορφες παραλίες της που φιγουράρουν σε διεθνείς λίστες με τις καλύτερες στον κόσμο, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες επισκέπτες, υπάρχουν και κάποιες που δεν είναι τόσο διάσημες, αλλά είναι εξίσου υπέροχες και αξίζει κανείς να τις ανακαλύψει.

Μία από αυτές είναι και το Δαφνούδι, το δροσερό «διαμάντι» του νησιού, όπως λένε όσοι ανακαλύπτουν την άγνωστη παραλία της Κεφαλονιάς. Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της, κοντά στα Αντυπάτα και για να την προσεγγίσετε, θα πρέπει να διασχίσετε ένα όμορφο μονοπάτι 600 μέτρων, μέσα στο δάσος που σας οδηγεί σε αυτήν.

Το Δαφνούδι είναι μία μικρή παραλία, άγνωστη στους τουρίστες, την οποία επιλέγουν οι κάτοικοι του νησιού για να κολυμπήσουν στα ήρεμα, καταγάλανα και κρυστάλλινα νερά του. Το σκηνικό γίνεται ακόμα πιο ειδυλλιακό, καθώς στην παραλία υπάρχει και μία σπηλιά. Μάλιστα, θα πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί, καθώς το Δαφνούδι είναι το καταφύγιο για τις Monachus-Monachus. Συγκεκριμένα, οι φώκιες προτιμούν να βγουν μέσα στη σπηλιά, οπότε είναι απίθανο να τις συναντήσετε.

Να έχετε κατά νου πως το Δαφνούδι δεν είναι οργανωμένη που σημαίνει ότι πρέπει να έχετε όλα τα απαραίτητα μαζί σας, ενώ δύσκολα θα συναντήσετε πολυκοσμία, αφού ακόμη δεν την ξέρει πολύς κόσμος.

Δείτε τις φωτογραφίες: