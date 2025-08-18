Το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου, οι διαγωνιζόμενοι του Exathlon, συνοδευόμενοι από τον παρουσιαστή Γιώργο Καράβα, πήραν τον δρόμο για τον Άγιο Δομίνικο.

Το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ θα δώσει έμφαση στο αγωνιστικό κομμάτι, με τον παρουσιαστή Γιώργο Καράβα να σημειώνει στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα»: «Είμαι πανέτοιμος, το περίμενα πώς και πώς. Υπάρχει δημιουργικό άγχος. Υπάρχει ενθουσιασμός και χαρά γι’ αυτό το ταξίδι που έρχεται. Έχω θετικά συναισθήματα, ο ρόλος του κεντρικού παρουσιαστή είναι κάτι που ήθελα και τελικά έγινε».

«Το Exathlon είναι ξεκάθαρα ένα αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει πείνα στο Exathlon, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Οι πίστες είναι πολύ διαφορετικές από το Survivor. Αυτό που έρχεται είναι πολύ συναρπαστικό. Το αγωνιστικό κομμάτι είναι το κύριο event του παιχνιδιού», πρόσθεσε.

Δείτε τις φωτογραφίες των παικτών: