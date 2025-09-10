Η Κάμαλα Χάρις φαίνεται να «σπάει» τη σιωπή της για τον ρόλο που διαδραμάτισε στις αμερικανικές εκλογές του 2024 και για το γεγονός ότι δεν σταμάτησε τον Τζο Μπάιντεν από το να θέσει υποψηφιότητα, την οποία απέσυρε μετά το καταστροφικό ντιμπέιτ με τον Τραμπ.

«Από όλα τα άτομα στον Λευκό Οίκο, εγώ ήμουν στη χειρότερη θέση για να πω ότι έπρεπε να αποσυρθεί. Ήξερα ότι θα του φαινόταν απίστευτα ιδιοτελές αν τον συμβούλευα να μη θέσει υποψηφιότητα», γράφει η Χάρις στο βιβλίο 107 Days, σύμφωνα με απόσπασμα που δημοσίευσε το περιοδικό The Atlantic.

«Είναι απόφαση του Τζο και της Τζιλ. Το λέγαμε όλοι, σαν μάντρα, λες και μας είχαν υπνωτίσει. Ήταν χάρη ή απερισκεψία; Εκ των υστέρων, πιστεύω ότι ήταν απερισκεψία. Το διακύβευμα ήταν απλώς πολύ μεγάλο. Δεν έπρεπε να είναι μια επιλογή που θα άφηνε χώρο στο εγώ ή στη φιλοδοξία ενός ατόμου. Έπρεπε να είναι κάτι παραπάνω από μια προσωπική απόφαση.»

Η Χάρις, 60 ετών, έγινε η υποψήφια των Δημοκρατικών και είχε μόλις 107 ημέρες για να παρουσιάσει την υποψηφιότητά της στο αμερικανικό κοινό. Ηττήθηκε από τον Τραμπ, 79 ετών σήμερα, στις εκλογές του Νοεμβρίου και έκτοτε έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ, δηλώνοντας μάλιστα τον Ιούλιο ότι δεν θα είναι υποψήφια για κυβερνήτης της Καλιφόρνια.

Η αιφνιδιαστική αποχώρηση Μπάιντεν συνοδεύτηκε από ερωτήματα για το αν ο Λευκός Οίκος απέκρυψε κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την πνευματική του διαύγεια. Οι στενότεροι συνεργάτες του το διέψευσαν, υποστηρίζοντας ότι ήταν απολύτως ικανός να λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις.

Στο βιβλίο της, η Χάρις αρνείται ότι υπήρξε συνωμοσία συγκάλυψης των ηλικιακών αδυναμιών του Μπάιντεν, αν και αναγνωρίζει ότι αυτές έγιναν πιο έντονες όσο κλιμακωνόταν η εκστρατεία.

«Ακόμη και στη χειρότερη μέρα του, ήταν πιο καταρτισμένος, πιο ικανός να κρίνει και πολύ πιο συμπονετικός από τον Ντόναλντ Τραμπ στην καλύτερή του», σημειώνει. «Αλλά στα 81 του, ο Τζο κουραζόταν».