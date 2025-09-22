Η Κάμαλα Χάρις «έσπασε» τη σιωπή της για τις αμερικανικές εκλογές του 2024 και αποκάλυψε το παρασκήνιο με τον Τζο Μπάιντεν, πριν η ίδια αντιμετωπίσει το Ντόναλντ Τραμπ σε ντιμπέιτ, το δεύτερο της συγκεκριμένης εκλογικής περιόδου.

Το βιβλίο της με τίτλο «107 μέρες» κυκλοφορεί σε λίγο καιρό, όμως ήδη έχουν διαρρεύσει κεφάλαιά του, τα οποία προκαλούν πολιτική αναστάτωση. Σε αντίθεση με την εικόνα γροθιάς που έδειχναν οι Δημοκρατικοί, φαίνεται στην πραγματικότητα να ήταν διχασμένοι, με τον κάθε ένα να σκέφτεται το συμφέρον του.

Σύμφωνα με τη New York Post που αποκάλυψε το επίμαχο κεφάλαιο του βιβλίου, λίγες ώρες πριν το ντιμπέιτ με τον Ρεπουμπλικάνο, η υποψήφια των Δημοκρατών που μόλις είχε λάβει το χρίσμα, καθόταν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και προετοιμαζόταν.

Τότε, χτύπησε το τηλέφωνο και στην άλλη γραμμή ήταν ο Τζο Μπάιντεν. «Γεια σου Κάμαλα. Τηλεφώνησε ο αδερφός μου (σ.σ. Τζέιμς Μπάιντεν), Μιλούσε με μια ομάδα πραγματικών ισχυρών παραγόντων στη Φιλαδέλφεια», της είπε με βάση όσα έγραψε. Στη συνέχεια τη ρώτησε αν γνώριζε διάφορους ανθρώπους που σχετίζονται με το θέμα, αλλά εκείνη δεν ήξερε.

Το ντιμπέιτ Χάρις – Τραμπ:

«Ο αδελφός του, του είχε πει ότι αυτά τα παιδιά δεν θα με υποστήριζαν επειδή έλεγα άσχημα πράγματα γι’ αυτόν. Δεν ήταν διατεθειμένος να το πιστέψει, ισχυρίστηκε, αλλά σκέφτηκε ότι έπρεπε να το ξέρω σε περίπτωση που η ομάδα μου με ενθάρρυνε να απομακρυνθώ πολιτικά από εκείνον, καθώς απέσυρε την υποψηφιότητα του και εγώ πήρα τη θέση του», έγραψε η Κάμαλα.

Έπειτα, πρόσθεσε ότι ο Μπάιντεν ξεκίνησε να περιγράφει με θετικά λόγια τα πεπραγμένα του και την επίδοση του στο ντιμπέιτ με τον Τραμπ, η οποία ήταν τόσο άσχημη στην πραγματικότητα, ώστε τον οδήγησε να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα.

Το ντιμπέιτ Μπάιντεν – Τραμπ:

«Ένιωσα θυμωμένη και απογοητευμένη», έγραψε η Κάμαλα, προσθέτοντας: «Τηλεφώνησε το αφεντικό μου πριν την κρίσιμη στιγμή της καριέρας μου και μιλούσε μόνο για τον εαυτό του… Ο Μπάιντεν αποσπούσε την προσοχή μου εκείνες τις κρίσιμες ώρες, ρωτώντας για γερουσιαστές, πολιτικούς κτλ».