Ένα νέο trend στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που θέλει τους λάτρεις του γυμναστηρίου να προσθέτουν πρωτεΐνη στον καφέ τους, ενδέχεται να προκαλεί αντί για μυϊκή ανάπτυξη… ανεπιθύμητη αύξηση βάρους, σύμφωνα με ειδικούς.

Η τάση, γνωστή ως «proffee», περιλαμβάνει την προσθήκη μιας μεζούρας σκόνης πρωτεΐνης σε έναν εσπρέσο, που στη συνέχεια σερβίρεται με πάγο ως πρωτεϊνούχος καφές. Υποτίθεται ότι αυξάνει την ενέργεια, βοηθά στην απώλεια βάρους και προστατεύει την υγεία των οστών, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.

Ωστόσο, ο γνωστός γυμναστής Άνταμ Κλαρκ προειδοποιεί ότι η κατανάλωση πρωτεΐνης με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι επικίνδυνη, ιδιαίτερα αν δεν συνδυάζεται με ανάλογη φυσική δραστηριότητα.

«Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι η ποσότητα πρωτεΐνης που πρέπει να καταναλώνουν εξαρτάται από το βάρος και το επίπεδο άσκησης τους. Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να έχει παρενέργειες και να οδηγήσει ακόμη και σε αύξηση βάρους», τονίζει.

Οι επίσημες οδηγίες στο Ηνωμένο Βασίλειο προτείνουν περίπου 0,75 γρ. πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους. Αυτό σημαίνει περίπου 45 γρ. για μια μέση γυναίκα και 55 γρ. για έναν άνδρα. Ωστόσο, αρκετές viral συνταγές στο TikTok περιέχουν έως και 33 γρ. πρωτεΐνης σε έναν μόνο καφέ – δηλαδή πάνω από το 70% της ημερήσιας συνιστώμενης δόσης.

Ο Κλαρκ προειδοποιεί ότι η υπερβολή αυτή μπορεί να «σαμποτάρει» κάθε προσπάθεια απώλειας βάρους, αφού η πρωτεΐνη θα πρέπει να αποτελεί μόλις το 10–35% της ημερήσιας πρόσληψης θερμίδων. Επιπλέον, οι περισσότερες συνταγές περιέχουν γλυκαντικά, σιρόπια και λιπαρές εναλλακτικές γάλακτος, που ακυρώνουν κάθε πιθανό όφελος.

@marthaawalsh omg my new favourite snack/ coffee combo I think !!!!! why have I never thought of doing this before ummmm everyone needs to try with the @Selfish Supps protein powder in chocolate 💋💋💋‼️‼️‼️ ad #protein #proffee #gym #snackidea @Boots UK ♬ original sound – marthaawalsh

Άλλες συνήθειες που χρειάζονται προσοχή

Πολλοί από τους φανατικούς της γυμναστικής, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, προσθέτουν επίσης συμπληρώματα όπως κρεατίνη, που συχνά περιέχουν γαλακτωματοποιητές. Αυτές οι ουσίες, σύμφωνα με έρευνες, αυξάνουν τη φλεγμονή στον οργανισμό και τον κίνδυνο ασθενειών.

«Η πρωτεΐνη είναι καλύτερο να λαμβάνεται μέσα από φυσικές τροφές – κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, όσπρια και λαχανικά», υπογραμμίζει ο Κλαρκ, προσθέτοντας ότι το “proffee” δεν πρέπει να αντικαθιστά ένα κανονικό γεύμα. Η προειδοποίηση έρχεται ενώ αυξάνονται τα στοιχεία που συνδέουν τα επεξεργασμένα συμπληρώματα με τον καρκίνο του εντέρου. Τα τελευταία 30 χρόνια, οι διαγνώσεις σε νεαρά άτομα έχουν αυξηθεί κατά 80% παγκοσμίως.

Ο Δρ Τζέιμς Κίνρος, χειρουργός στο Imperial College London, εξηγεί ότι πολλές σκόνες πρωτεΐνης είναι γεμάτες πρόσθετα και δεσμευτικούς παράγοντες που προκαλούν καρκινογόνες φλεγμονές. Όταν η πρωτεΐνη διασπάται στο έντερο, παράγονται τοξίνες που μπορούν να βλάψουν το DNA των κυττάρων και να αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου.