Ένα σοκαριστικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου και δείχνει γέφυρα να διαλύεται στη Σικελία, τη στιγμή που διέρχονται αυτοκίνητα.

Το περιστατικό καταγράφηκε στη γέφυρα Σαν Τζουλιάνο κοντά στην πόλη Ραντάτσο, στην επαρχία της Κατάνια της Σικελίας.

Στα πλάνα που δημοσίευσε η La Stampa διακρίνονται μεγάλα κομμάτια από την βάση της γέφυρας να αποκολλούνται, ενώ οχήματα διέρχονται πάνω της.

Στη συνέχεια, καταρρέουν και τμήματα του δρόμου, χωρίς να έχει σταματήσει η κυκλοφορία. Μάλιστα, στο βίντεο διακρίνεται ένα όχημα να προσπαθεί να αλλάξει λωρίδα, ώστε να μη βρεθεί στο κενό, καθώς ο δρόμος μπροστά του έχει καταρρεύσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ γίνονται εργασίες αποκατάστασης.

Σημειώνεται, ότι στην Ιταλία υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στατικότητας με πολλές γέφυρες, καθώς αρκετές έχουν φτιαχτεί χωρίς να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας, καθώς φτιάχτηκαν από τη μαφία, στο πλαίσιο ξεπλύματος μαύρο χρήματος.

Ενδεικτικά, στις 14 Αυγούστου 2018 είχε καταρρεύσει η γέφυρα Μοράντι στη Γένοβα, με αποτέλεσμα το θάνατο 43 ανθρώπων, με την τότε τραγωδία να συγκλονίζει ολόκληρη την Ιταλία και τις έρευνες να αποκαλύπτουν ότι μαφιόζοι είχαν «λαδώσει» κρατικούς λειτουργούς για να αναλάβουν το έργο, βάζοντας στην τσέπη τους τα χρήματα που θα έδινε το κράτος για την ανέγερση της γέφυρας.