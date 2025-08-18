Μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα του Δεκαπενταύγουστου, ξεκίνησε το πρώτο μεγάλο κύμα επιστροφής των αδειούχων του Αυγούστου στην Αθήνα. Τα πλοία που καταπλέουν στα λιμάνια της Αττικής είναι σχεδόν όλα γεμάτα, με την πληρότητα σε πολλές γραμμές να φτάνει το 100%.

Μόνο χθες, Κυριακή 17 Αυγούστου, πάνω από 50.000 επιβάτες γύρισαν στην πρωτεύουσα: περίπου 36.000 στον Πειραιά, 11.000 στη Ραφήνα και 5.000 στο Λαύριο. Παράλληλα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στο οδικό δίκτυο, καθώς περισσότεροι από 100.000 οδηγοί μπήκαν στο Λεκανοπέδιο, εκ των οποίων 60.000 από τα διόδια της Αθηνών–Κορίνθου και 42.000 από την Αθηνών–Λαμίας.

Η Τροχαία έχει ενισχύσει την παρουσία της στους δρόμους, με συνεχείς ελέγχους για την ασφαλή επιστροφή των εκδρομέων. Οι ταξιδιώτες εμφανίζονται ανανεωμένοι, αν και πολλοί παραδέχονται ότι το «σοκ της επιστροφής» είναι έντονο, με τις υποχρεώσεις να τους περιμένουν από τη Δευτέρα.

Η επιστροφή αναμένεται να συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις επόμενες ημέρες, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, όταν ολοκληρώνουν τις διακοπές τους και οι τελευταίοι αδειούχοι.