Ένας 49χρονος Έλληνας συνελήφθη στην Ιεράπετρα την Κυριακή, έπειτα από έλεγχο αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου. Ο άνδρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Όπως αναφέρει το creta24, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που εντάσσεται στο σχέδιο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα τόσο στον ίδιο όσο και στο σπίτι του. Εκεί εντόπισαν και κατέσχεσαν 125,3 γραμμάρια κάνναβης.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.