Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, αφού βρέθηκε στην Times Square ύποπτο αντικείμενο, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ. Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροτεχνουργοί.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν την Times Square στο Μανχάταν «λόγω ενεργής αστυνομικής έρευνας».

Η Times Square στη Νέα Υόρκη εκκενώθηκε, αφού οι Αρχές εντόπισαν ένα ύποπτο δέμα έξω από τμήμα της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD), δήλωσε τηλεφωνικά τη Δευτέρα εκπρόσωπος του NYPD στο Newsweek.

ADVISORY: Due to an active police investigation, avoid the area of West 43rd Street and 7th Avenue in Manhattan within the confines of @NYPDMTS. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/csoK013son — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 18, 2025

«Αποφύγετε την περιοχή της Δυτικής 43ης Οδού και της 7ης Λεωφόρου στο Μανχάταν… Αναμένετε παρουσία οχημάτων έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στην ευρύτερη περιοχή», ανέφερε το τμήμα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Times Square Bomb Threat Video Shows Massive Evacuation in New York City https://t.co/m5x3HVwHTz pic.twitter.com/g200E86DKH — Cedar News (@cedar_news) August 18, 2025

Εικόνες που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν το σημείο να έχει αδειάσει από κόσμο. Κανονικά η περιοχή -μια από τις πιο πολυσύχναστες στο Μανχάταν- είναι γεμάτη οχήματα και πεζούς σε μια τυπική εργάσιμη πρωινή ημέρα.

Σε εργαζομένους γραφείων σε κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο του αποκλεισμένου τμήματος της λεωφόρου δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν από τα παράθυρα, σύμφωνα με το Reuters.