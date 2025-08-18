Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο – σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες – να υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές.

Στο μέτωπο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση με στόχο τον έλεγχο της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ