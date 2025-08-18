Η αντίστροφη μέτρηση για την υποδοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σε μια συνάντηση που θεωρείται πως έχει κρίσιμη σημασία για το μέλλον της Ουκρανίας και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια συνολικά, έχει ξεκινήσει.

Λίγο μετά τις 16:00 (ώρα Ελλάδας), ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αμερικανό απεσταλμένο στην Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, όπως μετέδιδαν ουκρανικά ΜΜΕ.

Ζελένσκι: Ο Τραμπ έχει τη δύναμη να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Μετά από αυτή τη συνάντηση, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί παραγωγικά για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ τόνισε πως η Ρωσία μπορεί να αναγκαστεί σε ειρήνη μόνο μέσω της ισχύος. «Και ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτήν την ισχύ», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για μια «μεγάλη μέρα»: «Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο. Ποτέ δεν είχαμε τόσους Ευρωπαίους ηγέτες εδώ ταυτόχρονα. Μεγάλη τιμή για την Αμερική!!! Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο Truth Social, λίγες ώρες μόνο πριν από τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τραμπ: Ξέρω ακριβώς τι κάνω

Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε νεότερες αναρτήσεις του, έγραψε: «Έχω επιλύσει 6 πολέμους μέσα σε 6 μήνες, ο ένας εκ των οποίων ήταν πιθανή πυρηνική καταστροφή, και παρ’ όλα αυτά πρέπει να διαβάζω και να ακούω τη Wall Street Journal, και πολλούς άλλους που πραγματικά δεν έχουν ιδέα, να μου λένε τι κάνω λάθος στο χάος Ρωσίας/Ουκρανίας, που είναι ο πόλεμος του υπναλέου Τζο Μπάιντεν, όχι δικός μου.

Εγώ είμαι εδώ μόνο για να τον σταματήσω, όχι για να τον συνεχίσω ή να τον κλιμακώσω. Δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ήμουν πρόεδρος. Ξέρω ακριβώς τι κάνω και δεν χρειάζομαι τις συμβουλές ανθρώπων που δουλεύουν σε όλες αυτές τις συγκρούσεις χρόνια ολόκληρα και ποτέ δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα για να τις σταματήσουν. Είναι “ΗΛΙΘΙΟΙ” άνθρωποι, χωρίς κοινή λογική, νοημοσύνη ή κατανόηση, και μόνο δυσκολεύουν το να λυθεί το τωρινό χάος Ρωσίας/Ουκρανίας. Παρά όλους τους ζηλόφθονους επικριτές μου, θα τα καταφέρω -πάντα τα καταφέρνω!!!»

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε, εξαπολύοντας επίθεση στα ΜΜΕ και τους Δημοκρατικούς, πως ακόμα και στην περίπτωση που η Ρωσία ανακοίνωνε πως παραδίδεται, τα «fake news» και οι Δημοκρατικοί θα έκαναν λόγο για ήττα του Αμερικανού προέδρου.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών προσπαθούσαν νωρίτερα να προετοιμάσουν τον Ουκρανό ηγέτη για την επικείμενη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, προφανώς για να αποφευχθεί η επανάληψη της διπλωματικής καταστροφής που σημειώθηκε όταν ο Ζελένσκι βρέθηκε στον Λευκό Οίκο την τελευταία φορά, όταν του επιτέθηκαν μπροστά στις κάμερες ο Αμερικανός πρόεδρος και ο αντίπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς -ο οποίος θα συμμετέχει και στη σημερινή συνάντηση.

Μάλιστα, καθώς τα ΜΜΕ καλύπτουν το παρασκήνιο και τις ετοιμασίες για τη συνάντηση, εξετάζεται ακόμα και το ντύσιμο του Ζελένσκι. Ένας σύμβουλος του Τραμπ, μερικώς αστειευόμενος, είπε στο Axios ότι «θα ήταν καλό σημάδι για την ειρήνη» αν ο Ζελένσκι φορούσε κοστούμι τη Δευτέρα, καθώς τα ρούχα του Ουκρανού προέδρου είχαν αποτελέσει ζήτημα στην προηγούμενη συνάντηση των δύο ηγετών στο Οβάλ Γραφείο και, όπως εκτιμούν αναλυτές, έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος που οδήγησε στο φιάσκο.

Πάντως, ενώ προετοιμάζονται οι συνομιλίες, ο Ουκρανός ηγέτης δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια ανάρτηση για να καταδικάσει τις νεότερες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, τις οποίες περιέγραψε ως «κυνικές». Σύμφωνα με όσα είπε ο Ζελένσκι, η Ρωσία στοχεύει να «εξευτελίσει τις διπλωματικές προσπάθειες» πριν τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους

Οι συναντήσεις θα γίνουν στον Λευκό Οίκο, στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Οι αντιπροσωπείες έφτασαν γύρω στο μεσημέρι, και θα ακολουθήσουν αρκετές ώρες συζητήσεων. Ακολουθεί το πρόγραμμα των κρίσιμων διαβουλεύσεων με Ζελένσκι, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ.

19:00 ώρα Ελλάδας: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φτάνουν στον Λευκό Οίκο

20:00 ώρα Ελλάδας: Ο Τραμπ υποδέχεται τον Ζελένσκι

20:15: Διμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

21:15: Ο Τραμπ υποδέχεται τους Ευρωπαίους ηγέτες

22:00: Συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες

Επιπλέον, ο Ζελένσκι θα συνομιλήσει με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για «προπαρασκευαστική συνάντηση», έγινε γνωστό λίγες ώρες πριν από την έναρξη των συζητήσεων στον Λευκό Οίκο.

Στη συνάντηση αυτή, που αναμένεται στις 17:00 (ώρα Ελλάδας), θα συμμετέχει και ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλέξαντερ Στουμπ, ένας από τους Ευρωπαίους ηγέτες που θεωρούνται πιο κοντά στον Τραμπ.

Ποιοι θα συμμετάσχουν

Εκτός από τον Τραμπ, τον Ζελένσκι και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, οι επιβεβαιωμένοι συμμετέχοντες στη συνάντηση της Δευτέρας είναι:

Πρόεδρος της Φινλανδίας , Αλεξάντερ Στουμπ

, Αλεξάντερ Στουμπ Πρόεδρος της Γαλλίας , Εμανουέλ Μακρόν

, Εμανουέλ Μακρόν Καγκελάριος της Γερμανίας , Φρίντριχ Μερτς

, Φρίντριχ Μερτς Πρωθυπουργός της Ιταλίας , Τζόρτζια Μελόνι

, Τζόρτζια Μελόνι Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου , Κιρ Στάρμερ

, Κιρ Στάρμερ Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε

Τι θα θεωρηθεί «νίκη» για την κάθε εμπλεκόμενη πλευρά

Η σημερινή μέρα αναμένεται, όπως αναφέρει το BBC, να είναι μια διαφορετική ημέρα από κάθε άλλη στον Λευκό Οίκο, ενώ ήδη αναλυτές εκτιμούν πως η συνάντηση του Ζελένσκι με τον Τραμπ αναμένεται να είναι σημαντικότερη από εκείνη του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα, την Παρασκευή.

Αυτό που αρχικά είχε προγραμματιστεί ως συνάντηση μεταξύ δύο προέδρων, του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει πλέον εξελιχθεί περισσότερο σε μια σύνοδο κορυφής.

Ηγέτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Φινλανδία, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ διέσχισαν τον Ατλαντικό για να εκφράσουν τη γνώμη τους για το πώς θα πρέπει να τερματιστεί ο τριετής πόλεμος με τη Ρωσία και υπό ποιους όρους.

Η κινητοποίηση αντανακλά πόσο υψηλά είναι τα συμφέροντα, αλλά και τις αυξανόμενες ευρωπαϊκές ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ έχουν μετατοπίσει τη θέση τους προς μια λιγότερο ευνοϊκή στάση για την Ουκρανία.

Τι θα θεωρούσε, όμως, «νίκη» κάθε πλευρά μετά από μια μακρά μέρα συνομιλιών;

ΗΠΑ: Μια συμφωνία, οποιαδήποτε συμφωνία

Εκτιμάται πως, μετά την υπόσχεση του Τραμπ προεκλογικά, πως θα μπορούσε να λύσει τη σύγκρουση κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του στη δεύτερη θητεία, οι όροι μιας ενδεχόμενης συμφωνίας φαίνεται πως είναι λιγότερο σημαντικοί για τον Αμερικανό πρόεδρο από την ίδια την ύπαρξη μιας συμφωνίας, καθώς οι συνθήκες έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.

Από τότε που συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή, ο Τραμπ φαίνεται να έχει εγκαταλείψει την κριτική του προς τη Μόσχα και την απειλή κυρώσεων, και αποφάσισε να ασκήσει πίεση στον Ζελένσκι.

Την Κυριακή το βράδυ προειδοποίησε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι πρέπει να εγκαταλείψει τις ελπίδες για ένταξη στο ΝΑΤΟ και πως θα πρέπει να παραχωρήσει την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Ουίτκοφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα παρέχει εγγυήσεις ασφάλειας στην Ευρώπη για να αποτρέψει περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς.

Μέχρι τώρα, οι ΗΠΑ έχουν αντισταθεί σε ευρωπαϊκά αιτήματα να δεσμευτούν για την μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας. Όλα τα μάτια θα είναι στραμμένα στον Λευκό Οίκο αργότερα για να δουν αν αυτό έχει αλλάξει πραγματικά.

Ουκρανία: Αποφυγή παραχώρησης εδάφους

Ο Ζελένσκι βρίσκεται σε δυσμενή θέση, καθώς πρέπει να σταθεί απέναντι σε έναν ολοένα και πιο ανυπόμονο Τραμπ, ο οποίος φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί από τον Πούτιν, όπως εκτιμούν αναλυτές, και έχει ήδη κατηγορήσει τον Ζελένσκι ότι εμποδίζει την ειρήνη.

Ο Τραμπ πιθανότατα θα πει στον Ζελένσκι ότι πρέπει να συμφωνήσει να παραχωρήσει εδάφη. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τον Ουκρανό πρόεδρο, καθώς θα σήμαινε υποχώρηση από τις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, τις οποίες χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες έχουν πολεμήσει και πεθάνει για να προστατεύσουν από το 2022.

Θα επέτρεπε επίσης στη Ρωσία να ελέγχει τεράστιες εκτάσεις εδάφους, τις οποίες θα μπορούσε αργότερα να χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο για περαιτέρω επιθετικότητα, όπως έχει προειδοποιήσει ο Ζελένσκι.

Έτσι, ο Ζελένσκι δεν μπορεί να συμφωνήσει σε παραχωρήσεις εδάφους χωρίς ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας που θα ενεργοποιούνται σε περίπτωση νέας επίθεσης της Ρωσίας. Αυτές θα μπορούσαν να είχαν παρασχεθεί από το ΝΑΤΟ, αλλά ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στη συμμαχία.

Οι λεπτομέρειες οποιωνδήποτε εγγυήσεων πιθανώς δεν έχουν καθοριστεί ακόμη, αλλά χωρίς αυτές θα είναι δύσκολο για τον Ζελένσκι να αναλάβει δεσμεύσεις.

Η Ουκρανία ανησυχεί επίσης ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει μετακινηθεί από την επιθυμία για κατάπαυση του πυρός στην πίεση για πλήρη ειρηνευτική συμφωνία. Αυτό μπορεί να διαρκέσει εξαιρετικά πολύ, επιτρέποντας εν τω μεταξύ τη συνεχιζόμενη ρωσική επίθεση, τους θανάτους αμάχων και τις απώλειες στο μέτωπο.

Ευρώπη: Δέσμευση των ΗΠΑ για την ασφάλεια της Ουκρανίας

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα προσπαθήσουν να πείσουν τον Τραμπ να ξεκαθαρίσει τι θα μπορούσαν να είναι οι εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ για την Ουκρανία.

Η ασάφεια των δηλώσεων των ΗΠΑ είναι ανησυχητική για τους Ευρωπαίους, οι οποίοι θεωρούν ότι η προστασία από πιθανές μελλοντικές επιθέσεις της Ρωσίας θα πρέπει να προέλθει από μια αξιόπιστη αμερικανική δέσμευση.

Υπάρχει επίσης ανησυχία ότι οι ΗΠΑ μπορεί να απαιτήσουν από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία. Η Ευρώπη έχει μακρά ιστορία αιματηρών πολέμων και οι ηγέτες θέλουν να αποφύγουν ένα σενάριο στο οποίο τα σύνορα ενός κυρίαρχου κράτους αλλάζουν βίαια.

Αυτές οι σοβαρές ανησυχίες εξηγούν την πρωτοφανή απόφαση για μια τόσο μεγάλη αντιπροσωπεία ηγετών να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο την τελευταία στιγμή.

Ρωσία: Περισσότερα ουκρανικά εδάφη

Δεν θα υπάρχει ρωσικός εκπρόσωπος στον Λευκό Οίκο σήμερα. Αυτό μπορεί να μην έχει σημασία: φαίνεται ότι ο Πούτιν έκανε αρκετή εντύπωση στον Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα, ώστε η Μόσχα να αισθάνεται σίγουρη ότι η θέση της θα εκπροσωπηθεί επαρκώς.

Ο Τραμπ έχει ήδη δηλώσει ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και η Ρωσία θέλει αυτή τη δέσμευση να επαναληφθεί και να επικυρωθεί. Θέλει επίσης πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς, κάτι που θα σήμαινε ότι το Κίεβο θα παραχωρήσει τα εδάφη που εξακολουθεί να κατέχει στις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.

Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι η Μόσχα έχει καταφέρει να πείσει τον Τραμπ ότι τώρα είναι στο χέρι του Ζελένσκι να κλείσει μια συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος -ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να συμφωνήσει στην παραχώρηση εδάφους.

Μια «νίκη» για τη Ρωσία θα ήταν να οδηγήσει αυτή η τριβή τον Τραμπ να αποχωρήσει οριστικά από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αφήνοντας την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους.