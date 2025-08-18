Ο Ζελένσκι έδωσε μια απάντηση μετά τις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ ότι ο Ουκρανός ηγέτης θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο «σχεδόν αμέσως».

Μια ανάρτηση από τον Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι προκάλεσε την απάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Υπάρχουν φόβοι σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι ο Τραμπ θα χρησιμοποιήσει τη συνάντηση με τον ηγέτη της Ουκρανίας για να πιέσει τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τις απαιτήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι έχει ήδη δηλώσει ότι δεν είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει εδάφη, μετά την αναφορά του Τραμπ ότι το τέλος της τριετούς σύγκρουσης στην Ουκρανία θα απαιτήσει «ανταλλαγή εδαφών».

Αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για άλλη μια τεταμένη συνάντηση μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Φαίνεται πως ο Ζελένσκι προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες και να μην προκαλέσει την οργή του Τραμπ, ενώ, παράλληλα, διατηρεί ακέραια τη γραμμή του, επιμένοντας πως η Ουκρανία δεν θα παραχωρήσει εδάφη.

Την Παρασκευή (15 Αυγούστου), ο πρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, προκειμένου να συζητήσουν τον τερματισμό της σύγκρουσης της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Αν και δεν επιτεύχθηκε συμφωνία στις ειρηνευτικές συνομιλίες του Τραμπ με τον Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι σημειώθηκε «πρόοδος» προς τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ουκρανός ηγέτης Ζελένσκι δεν ήταν παρών στις συνομιλίες της Παρασκευής, όμως πλέον έχει φτάσει στις ΗΠΑ για να συναντηθεί σήμερα (18 Αυγούστου) με τον Τραμπ.

Πριν από τη συνάντησή τους, ο Τραμπ παρουσίασε δύο τρόπους με τους οποίους η Ουκρανία θα μπορούσε να τερματίσει τη συνεχιζόμενη σύγκρουση με τη Ρωσία.

Χθες, στην πλατφόρμα Truth Social, έγραψε:

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει να πολεμά. Θυμηθείτε πώς ξεκίνησε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ!!!»

Η Ρωσία εισέβαλε στην Κριμαία (που κάποτε ανήκε στη Σοβιετική Ένωση) και την προσάρτησε το 2014. Παρόλο που η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι η Κριμαία ανήκει πλέον στη Ρωσία, πολλές χώρες -συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ- καταδίκασαν αυτήν την ενέργεια.

Έκτοτε, η ένταση μεταξύ των δύο χωρών αυξάνεται, ενώ μετά τη γενικευμένη εισβολή του 2022, η Ουκρανία προσπαθεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Λίγο μετά την ανάρτηση του Τραμπ, ο Ζελένσκι μοιράστηκε μια ανάρτηση, που έμοιαζε σαν απάντηση στα σχόλια του Αμερικανού προέδρου. ΜΜΕ σχολιάζουν την ανάρτηση του Ουκρανού ηγέτη, κάνοντας λόγο για «αμήχανη» απάντηση, ενώ κάποια άλλα θεωρούν πως ήταν «κομψή».

Άλλωστε, πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ζελένσκι προσέχει πολύ τις κινήσεις του αυτή τη στιγμή, καθώς προσπαθεί να αποφύγει οποιοδήποτε ενδεχόμενο να επαναληφθεί ένας καβγάς στον Λευκό Οίκο. Οι δύο ηγέτες ετοιμάζονται για την πρώτη τους συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο από τότε που ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του προέδρου της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο -σημειώνεται πως, σύμφωνα με πληροφορίες του ABC News, στη σημερινή συνάντηση θα συμμετέχει και ο Βανς.

Μάλιστα, ρεπορτάζ αναφέρει πως υπήρξε επίσης μια προσπάθεια, στην οποία συμμετείχαν Βρετανοί υπουργοί και αξιωματούχοι, μεταξύ άλλων, να καθοδηγήσουν τον Ζελένσκι για το πώς να μην εκνευρίσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Έφτασα ήδη στην Ουάσινγκτον, αύριο συναντιέμαι με τον πρόεδρο Τραμπ», έγραψε. «Αύριο μιλάμε επίσης με Ευρωπαίους ηγέτες. Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο των ΗΠΑ για την πρόσκληση».

Ο Ζελένσκι συνέχισε: «Όλοι μοιραζόμαστε την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και με αξιοπιστία. Και η ειρήνη πρέπει να είναι διαρκής. Όχι όπως ήταν πριν από χρόνια, όταν η Ουκρανία εξαναγκάστηκε να παραδώσει την Κριμαία και μέρος της Ανατολής μας -μέρος του Ντονμπάς- και ο Πούτιν απλώς το χρησιμοποίησε ως εφαλτήριο για μια νέα επίθεση.

Ή όταν στην Ουκρανία δόθηκαν οι λεγόμενες ‘εγγυήσεις ασφαλείας’ το 1994, αλλά δεν λειτούργησαν. Φυσικά, η Κριμαία δεν θα έπρεπε να είχε παραδοθεί τότε, όπως ακριβώς οι Ουκρανοί δεν παρέδωσαν το Κίεβο, την Οδησσό ή το Χάρκοβο μετά το 2022».

Ο Ουκρανός ηγέτης πρόσθεσε επίσης ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν σημειώσει «επιτυχίες» στις περιοχές του Ντονέτσκ και του Σούμι.

«Είμαι βέβαιος ότι θα υπερασπιστούμε την Ουκρανία, θα εγγυηθούμε αποτελεσματικά την ασφάλεια και ο λαός μας θα είναι πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ, σε όλους στην Αμερική και σε κάθε εταίρο και σύμμαχο για τη στήριξη και την ανεκτίμητη βοήθειά τους», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

«Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, που η ίδια ξεκίνησε. Και ελπίζω ότι η κοινή μας δύναμη με την Αμερική, με τους Ευρωπαίους φίλους μας, θα αναγκάσει τη Ρωσία σε μια πραγματική ειρήνη. Ευχαριστώ!»