Τα iPhone δεν ξεχωρίζουν μόνο για την υψηλή τιμή τους ή και για τις δυνατότητες που προσφέρουν, αλλά και για τη μοναδικότητά τους σε σχέση με τα smartphones που χρησιμοποιούν Android. Τώρα, η Apple αναμένεται να κάνει μια νέα σοβαρή αλλαγή.

Ο Digital Chat Station, που θεωρείται έγκυρος leaker, σε ανάρτηση που έκανε στην κινεζική πλατφόρμα Weibo, υποστήριξε πως η Apple θα υιοθετήσει οθόνες με οπές (punch holes) όπως οι κατασκευαστές των κινητών τηλεφώνων Android, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τις εγκοπές (pill shaped holes).

Επίσης, τα iPhone Pro και Pro Max θα έχουν μία μόνο οπή, σύμφωνα με τη διαρροή. Η οπή φέρεται να είναι για την μπροστινή κάμερα, ενώ οι αισθητήρες για το Face ID (αναγνώριση προσώπου) θα βρίσκονται κάτω από την οθόνη.

Σύμφωνα με μια προηγούμενη αναφορά, η οπή θα είναι μικρή και θα βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, αντίθετα με ό,τι συνηθίζεται στα Android smartphones όπου η οπή τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αλλαγή θα εφαρμοστεί στο iPhone 18, με ορισμένες να υποστηρίζουν ότι μπορεί να γίνει δοκιμαστικά από το iPhone 17.