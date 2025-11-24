Σαν σήμερα, τρεις αδελφές, τρεις γυναίκες από ένα μικρό χωριό της Δομινικανής Δημοκρατίας, θα γράψουν μια συγκλονιστική σελίδα αντίστασης και θα γίνουν ο λόγος που ο κόσμος τιμά σήμερα την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Από το 1930, η Δομινικανή Δημοκρατία ζει υπό τον απόλυτο έλεγχο του Ραφαέλ Τρουχίγιο. Έναν δικτάτορα που φυλακίζει, βασανίζει, εξαφανίζει αντιφρονούντες και χρησιμοποιεί τη σεξουαλική κακοποίηση ως εργαλείο εξουσίας.

Σε αυτή την ασφυκτική πραγματικότητα μεγαλώνουν η Μινέρβα, η Πατρία και η Μαρία Τερέσα Μιραμπάλ. Τρεις γυναίκες μορφωμένες, πολιτικοποιημένες και αποφασισμένες να μην υποτάξουν τη ζωή τους στη βία.

Η σύγκρουσή τους με τον δικτάτορα ξεκινά όταν η Μινέρβα αρνείται τις πιέσεις και το φλερτ του Τρουχίγιο σε μια από τις περιβόητες δεξιώσεις του.

Η πράξη της όμως έχει συνέπειες: συλλήψεις, παρακολουθήσεις, αποκλεισμό από την εργασία. Αντί όμως οι τρεις αδελφές να σιωπήσουν, ιδρύουν το Κίνημα της 14ης Ιουνίου. Με το κωδικό όνομα «Las Mariposas», δηλαδή «Οι Πεταλούδες», οργανώνουν μυστικές συναντήσεις, μεταφέρουν πληροφορίες και διακινούν υλικό που αποκαλύπτει τα εγκλήματα του καθεστώτος.

Στις 25 Νοεμβρίου 1960, ενώ επιστρέφουν από επίσκεψη στους φυλακισμένους συζύγους τους, πέφτουν σε ενέδρα των ανθρώπων του Τρουχίγιο. Δολοφονούνται και το αυτοκίνητό τους ρίχνεται σε γκρεμό, για να φανεί ως ατύχημα. Η προσπάθεια συγκάλυψης αποτυγχάνει. Η δολοφονία τους προκαλεί διεθνή κατακραυγή και ενισχύει το αντιδικτατορικό κίνημα που θα ανατρέψει τον Τρουχίγιο λίγους μήνες αργότερα.

Το 1999, ο ΟΗΕ καθιερώνει την ημερομηνία της δολοφονίας τους ως την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Μια ημέρα που υπενθυμίζει ότι η βία δεν είναι ζήτημα εποχής — και πως τρεις «Πεταλούδες» απέδειξαν ότι ακόμη και ο πιο σκληρός τύραννος μπορεί να ηττηθεί.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1343: Ισχυρός σεισμός στην Τυρρηνική θάλασσα προκαλεί μεγάλο τσουνάμι, το οποίο πλήττει σοβαρά τη Νάπολη, το Αμάλφι και άλλες παράκτιες περιοχές της νότιας Ιταλίας. Τα κύματα καταστρέφουν λιμάνια, κατοικίες και εμπορικές εγκαταστάσεις, αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και τεράστιες ζημιές. Το γεγονός θεωρείται μία από τις πιο καταστροφικές φυσικές καταστροφές που καταγράφονται στον Μεσαίωνα στην περιοχή της Μεσογείου.

1826: Η φρεγάτα Ελλάς φτάνει στο Ναύπλιο και γίνεται η πρώτη ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου. Το υπερσύγχρονο για την εποχή πλοίο, κατασκευασμένο στις ΗΠΑ, ενισχύει καθοριστικά τη δύναμη της επαναστατικής ναυτοσύνης και αποτελεί ισχυρό σύμβολο της διεθνούς υποστήριξης προς τον Αγώνα. Η άφιξή της θεωρείται ορόσημο στην εξέλιξη του ελληνικού ναυτικού κατά την Επανάσταση.

1915: Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν παρουσιάζει τις θεμελιώδεις εξισώσεις της γενικής σχετικότητας, ολοκληρώνοντας μια επαναστατική θεωρία που αλλάζει ριζικά την κατανόηση του χώρου, του χρόνου και της βαρύτητας. Οι εξισώσεις περιγράφουν πώς η καμπύλωση του χωροχρόνου από την ύλη και την ενέργεια καθορίζει την κίνηση των σωμάτων, ανοίγοντας τον δρόμο για σύγχρονες κοσμολογικές ανακαλύψεις και αποτελώντας μία από τις κορυφαίες στιγμές στην ιστορία της φυσικής.

1916: Η «Τριανδρία» και η προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης κηρύσσουν με ειδικό διάγγελμα έκπτωτο το βασιλιά Κωνσταντίνο. Παράλληλα, οι δυνάμεις της Αντάντ επιβάλλουν γενικό αποκλεισμό της Ελλάδος για τις «αθλιότητες του καθεστώτος των Αθηνών». Η χώρα εξαναγκάζεται να αποδεχθεί τελεσίγραφο να αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις της από την Πελοπόννησο και να δεχθεί έλεγχο στον Ισθμό και την Πάτρα.

1935: Μετά το δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου, ο βασιλιάς Γεώργιος Β’ επιστρέφει στην Αθήνα, έπειτα από 12 χρόνια εξορίας. Παύει τον πρωθυπουργό Γεώργιο Κονδύλη και αναθέτει την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης στον Κωνσταντίνο Δεμερτζή. Υπουργός Στρατιωτικών αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Παπάγος.

1940: Κάνει το τηλεοπτικό ντεμπούτο του ο Γούντι ο Τρυποκάρυδος, το συμπαθέστατο αλλά σκανδαλιάρικο πτηνό, που «γεννήθηκε» από το πεννάκι του Γουόλτερ Λαντζ.

1942: Ανατινάζεται η γέφυρα του Γοργοποτάμου από Άγγλους κομάντος και Έλληνες αντάρτες (Έντι Μάγιερς, Ναπολέων Ζέρβας, Άρης Βελουχιώτης). Αποτέλεσμα είναι η διακοπή του ανεφοδιασμού των γερμανικών δυνάμεων Βόρειας Αφρικής για έξι κρίσιμες εβδομάδες.

1947: Η αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία αποβάλλει από τις τάξεις της τους «Hollywood Ten», δέκα σεναριογράφους και σκηνοθέτες που κατηγορούνται ως συμπαθούντες τον κομμουνισμό και αρνούνται να συνεργαστούν με την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών. Η απόφαση οδηγεί σε μαύρη λίστα και αποκλεισμό τους από το Hollywood, σηματοδοτώντας μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους λογοκρισίας και πολιτικών διώξεων στην αμερικανική κουλτούρα.

1952: Συλλαμβάνεται ο Νίκος Πλουμπίδης, στέλεχος του παράνομου ΚΚΕ.

1952: Ανεβαίνει για πρώτη φορά στο Λονδίνο το θεατρικό έργο της Άγκαθα Κρίστι, «Ποντικοπαγίδα», με πρωταγωνιστές τους Ρίτσαρντ Ατένμπορο και Σίλα Σιμ. Πρόκειται για τη μακροβιότερη θεατρική παράσταση, αφού παίζεται μέχρι σήμερα.

1960: Δολοφονούνται οι αδελφές Μιραμπάλ στη Δομινικανή Δημοκρατία, έπειτα από ενέδρα που οργανώνει το καθεστώς του δικτάτορα Ραφαέλ Τρουχίγιο. Οι τρεις γυναίκες —Πατρία, Μινέρβα και Μαρία Τερέσα— ενεργές αντιστασιακές ενάντια στη δικτατορία, ξυλοκοπούνται μέχρι θανάτου και τα σώματά τους ρίχνονται σε χαράδρα για να σκηνοθετηθεί «τροχαίο». Η δολοφονία τους προκαλεί διεθνή κατακραυγή και μετατρέπεται σε σύμβολο του αγώνα κατά της έμφυλης και πολιτικής βίας. Η ημέρα τιμάται πλέον παγκοσμίως ως Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.

1963: Τελείται στην Ουάσινγκτον η κηδεία του Τζον Φ. Κένεντι, τρεις ημέρες μετά τη δολοφονία του στο Ντάλας. Η πομπή, με την αμαξάδα που μεταφέρει τη σορό και το αναμμένο δαδί της Τζάκι Κένεντι, ακολουθεί την ίδια διαδρομή που είχε χρησιμοποιηθεί για τον Αβραάμ Λίνκολν. Η τελετή συγκεντρώνει ηγέτες από όλο τον κόσμο και εκατομμύρια πολίτες που θρηνούν έναν από τους πιο αγαπητούς Αμερικανούς προέδρους. Η εικόνα του μικρού Τζον-Τζον να αποδίδει χαιρετισμό στον πατέρα του μένει στην ιστορία ως σύμβολο εθνικού πένθους.

1965: Το πολυκατάστημα Harrods του Λονδίνου κλείνει για το κοινό, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα χριστουγεννιάτικα ψώνια τους οι Beatles.

1969: Ο Τζον Λένον των Beatles επιστρέφει το μετάλλιο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας που του είχε απονεμηθεί τέσσερα χρόνια νωρίτερα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική της χώρας του στον πόλεμο του Βιετνάμ.

1973: Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, επικεφαλής της χούντας των Συνταγματαρχών, ανατρέπεται ύστερα από πραξικόπημα που οργανώνει ο ταξίαρχος Δημήτριος Ιωαννίδης. Η ανατροπή πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου και βυθίζει τη χώρα σε ακόμη σκληρότερη δικτατορική καταστολή, με τον Ιωαννίδη να εγκαθιδρύει ένα αυταρχικότερο, αμεσότερα αστυνομικό καθεστώς έως και την κυπριακή τραγωδία του 1974.

Γεννήσεις

1941 – Ελένη Καραΐνδρου, Ελληνίδα συνθέτρια, διεθνώς αναγνωρισμένη για τη μοναδική, ατμοσφαιρική μουσική της. Συνεργάστηκε στενά με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, δημιουργώντας εμβληματικά soundtrack για ταινίες όπως «Το μετέωρο βήμα του πελαργού» και «Το λιβάδι που δακρύζει». Η μουσική της χαρακτηρίζεται από λιτότητα, συναισθηματικό βάθος και χρήση παραδοσιακών ηχοχρωμάτων, καθιερώνοντάς την ως μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες Ελληνίδες δημιουργούς.

1960 – Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι τζούνιορ (John F. Kennedy Jr.), Αμερικανός δημοσιογράφος, εκδότης και δικηγόρος, γιος του προέδρου Τζον Κένεντι και της Τζάκι Κένεντι. Ιδρυτής του περιοδικού George, συνδύασε την πολιτική με την pop κουλτούρα, κερδίζοντας μεγάλη απήχηση. Θεωρήθηκε ένα από τα πιο χαρισματικά δημόσια πρόσωπα της γενιάς του. Η ζωή του τερματίστηκε τραγικά το 1999 σε αεροπορικό δυστύχημα.

1971 – Κριστίνα Άπλγκεϊτ (Christina Applegate), Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή αρχικά από την επιτυχημένη σειρά «Married… with Children», όπου έγινε ευρέως δημοφιλής ως Κέλι Μπάντι. Στη συνέχεια διακρίθηκε σε τηλεοπτικούς και κινηματογραφικούς ρόλους, όπως στο «Dead to Me», που της χάρισε υποψηφιότητες για Emmy και Golden Globe. Με χιούμορ και φυσική άνεση στην οθόνη, παραμένει μία από τις πιο αγαπητές ηθοποιούς της αμερικανικής τηλεόρασης.

Θάνατοι

2016 – Φιντέλ Κάστρο (Fidel Castro), Κουβανός πολιτικός και ηγέτης της Κουβανικής Επανάστασης, που κυβέρνησε την Κούβα επί δεκαετίες ως πρωθυπουργός και πρόεδρος. Μετέτρεψε τη χώρα σε σοσιαλιστικό κράτος, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις αλλά και θαυμασμό για την αντοχή του απέναντι στις ΗΠΑ. Εμβληματική και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα του 20ού αιώνα, άφησε βαθύ αποτύπωμα στην παγκόσμια πολιτική ιστορία.

2020 – Ντιέγκο Μαραντόνα (Diego Maradona), Αργεντινός ποδοσφαιριστής, ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Με απίθανη τεχνική, χαμηλό κέντρο βάρους και μοναδική δημιουργικότητα, καθόρισε το άθλημα τη δεκαετία του ’80. Οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Μουντιάλ 1986, όπου χάρισε στιγμές-μύθους όπως «το Χέρι του Θεού» και το «Γκολ του Αιώνα». Η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα τον τιμά μέχρι σήμερα.

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι