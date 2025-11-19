Σαν σήμερα γεννιέται ο μύθος του Μόμπι Ντικ, σε ένα σπάνιο περιστατικό όπου μία φάλαινα -ίσως η πιο γνωστή φάλαινα που έχει υπάρξει- βύθισε σκόπιμα ένα πλοίο. Το 1820, μια λευκή φάλαινα περίπου 80 τόνων επιτίθεται στο φαλαινοθηρικό πλοίο «Έσεξ», 2.000 ναυτικά μίλια δυτικά από τις ακτές της Νοτίου Αμερικής, σε ένα από τα πιο ακραία και δραματικά συμβάντα που καταγράφτηκαν ποτέ στον Ειρηνικό.

Το πλήρωμα βλέπει το τεράστιο κήτος να επιστρέφει ξανά και ξανά, με ταχύτητα και τρομακτική ακρίβεια. Με δύο σφοδρές εμβολές συντρίβει το ξύλινο σκαρί και το «Έσεξ» αρχίζει να βυθίζεται. Οι άνδρες επιβιβάζονται πανικόβλητοι στις τρεις μικρές ανοιχτές βάρκες, χωρίς αρκετό νερό, χωρίς τρόφιμα και –κυρίως– χωρίς πραγματική ελπίδα για το πού πρέπει να κατευθυνθούν.

Ακολουθεί μια από τις πιο σκληρές ανθρώπινες Οδύσσειες. Είκοσι ναυτικοί παλεύουν για εβδομάδες μέσα στον απέραντο Ειρηνικό, αντιμέτωποι με την πείνα, την αφυδάτωση, τον καυτό ήλιο, τις καταιγίδες και την απόλυτη απομόνωση. Όταν τελικά εντοπίζονται από διερχόμενα πλοία, μόλις οκτώ έχουν επιζήσει.

Η τραγωδία του «Έσεξ» θα κάνει τον γύρο του κόσμου μέσα από τις αφηγήσεις των επιζώντων. Ανάμεσά τους θα την ανακαλύψει και ο Χέρμαν Μέλβιλ, που θα εμπνευστεί από τη μανία της λευκής φάλαινας και θα τη μετατρέψει στο αριστούργημά του, «Μόμπι Ντικ». Το βιβλίο, που θα περάσει απαρατήρητο όταν κυκλοφορήσει το 1851, θα αναγνωριστεί δεκαετίες αργότερα ως θεμέλιο της Αμερικανικής λογοτεχνίας και σήμερα έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 50 γλώσσες, από τα Γιαπωνέζικα μέχρι τα Αραβικά.

Παρά τη φήμη της ως «λευκής» φάλαινας, το κήτος που βύθισε το «Έσεξ» δεν ήταν αλμπίνο· ήταν μια τεράστια σπερματοφάλαινα με ασυνήθιστο χρωματισμό στο κεφάλι, χαρακτηριστικό που το έκανε να μοιάζει απόκοσμο στα μάτια των ναυτικών. Οι μελετητές θεωρούν ότι ο Μέλβιλ στηρίχθηκε σε αυτή την ιδιαιτερότητα για να δημιουργήσει τη μυθική, σχεδόν υπερφυσική μορφή του Μόμπι Ντικ.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1820: Μία λευκή φάλαινα 80 τόνων επιτίθεται κατά του φαλαινοθηρικού πλοίου «Έσεξ», 2.000 ναυτικά μίλια δυτικά των ακτών της Νοτίου Αμερικής. Από τα είκοσι άτομα που μπαίνουν στις τρεις βάρκες του πλοίου μόνο οκτώ θα επιζήσουν τελικά. Το επεισόδιο θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για το αριστούργημα του Χέρμαν Μέλβιλ, «Μόμπι Ντικ».

1920: Ιδρύεται η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στη ναυτιλία.

1945: Αρχίζει η Δίκη της Νυρεμβέργης, με 24 υψηλόβαθμους ναζί να κάθονται στο εδώλιο για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και συνωμοσία. Πρόκειται για την πρώτη διεθνή δίκη στην ιστορία που αποδίδει νομική ευθύνη σε ηγετικά στελέχη ενός καθεστώτος, θέτοντας τα θεμέλια του σύγχρονου διεθνούς ποινικού δικαίου. Η διαδικασία θα διαρκέσει σχεδόν έναν χρόνο και θα αποτελέσει ορόσημο στην απόδοση δικαιοσύνης μετά τα εγκλήματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

1947: Η πριγκίπισσα Ελισάβετ παντρεύεται τον Φίλιππο Μαουντμπάττεν στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς γάμους του 20ού αιώνα.

1952: Το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο γίνεται μουσείο.

1959: Συγκροτείται η Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) στον Άγιο Στέφανο Αττικής (Μπογιάτι), μετά την υπογραφή της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

1959: Ο ΟΗΕ υιοθετεί τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού, θεμελιώνοντας το διεθνές πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων.

1962: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι, βεβαιώνεται ότι η ΕΣΣΔ έχει απομακρύνει όλους τους πυραύλους της από την Κούβα και διατάζει τη διακοπή του αποκλεισμού του νησιού από τις αμερικανικές δυνάμεις, που είχε διάρκεια ένα μήνα. Είναι το τέλος της κρίσης των πυραύλων.

1964: Το Βατικανό αθωώνει τους Εβραίους από την ενοχή για τη σταύρωση του Ιησού.

1979: Ένοπλοι μουσουλμάνοι καταλαμβάνουν τη Μέκκα και κρατούν ομήρους 6.000 πιστούς για δύο εβδομάδες. Η τελική επίθεση απελευθέρωσης των ομήρων θα γίνει από δυνάμεις του Πακιστάν με την υποστήριξη Γάλλων κομάντο. Θα επακολουθήσει ένα μακελειό όπου θα βρουν το θάνατο 377 άνθρωποι και θα τραυματιστούν 600.

1985:Η Microsoft λανσάρει το λειτουργικό σύστημα Windows 1.0.

1989: Αρχίζει να εκπέμπει το Mega Channel, ο πρώτος ελληνικός ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός πανελλαδικής εμβέλειας, εγκαινιάζοντας τη νέα εποχή της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα.

1990: Πραγματοποιείται απόπειρα δολοφονίας κατά του Βαρδή Βαρδινογιάννη από τη «17 Νοέμβρη», με εκτόξευση ρουκετών στη Νέα Ερυθραία. Το θωρακισμένο όχημά του τον σώζει.

1995: Ο Ανδρέας Παπανδρέου εισάγεται εσπευσμένα στο Ωνάσειο με σοβαρά προβλήματα υγείας, εξέλιξη που θα επηρεάσει την πολιτική πορεία της χώρας τους επόμενους μήνες.

2020: Σπάνιο, σφραγισμένο αντίγραφο του Super Mario Bros. 3 πωλείται για 156.000 δολάρια, καταρρίπτοντας ρεκόρ στην αγορά συλλεκτικών βιντεοπαιχνιδιών.

Γεννήσεις

1889 – Έντγουιν Χαμπλ (Edwin Hubble), Αμερικανός αστρονόμος που θεμελίωσε τη σύγχρονη κοσμολογία. Απέδειξε ότι το σύμπαν δεν περιορίζεται στον Γαλαξία μας, ανακαλύπτοντας εξωγαλαξιακά νεφελώματα, ενώ η Νομοθεσία Χαμπλ αποκάλυψε τη διαστολή του σύμπαντος. Η δουλειά του άλλαξε ριζικά την κατανόησή μας για το κοσμικό περιβάλλον. Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble φέρει το όνομά του προς τιμήν της τεράστιας συνεισφοράς του.

1942 – Τζο Μπάιντεν (Joe Biden), Αμερικανός πολιτικός και 46ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με πολυετή παρουσία στο Κογκρέσο και θητεία ως αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα. Ως πρόεδρος, διαχειρίστηκε κρίσιμα διεθνή ζητήματα, προώθησε μεγάλα πακέτα οικονομικής στήριξης και επεδίωξε την ενίσχυση των συμμαχιών των ΗΠΑ. Θεωρείται σημαντική πολιτική φυσιογνωμία του 21ου αιώνα, με καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της σύγχρονης αμερικανικής και διεθνούς πολιτικής.

1974 – Μέμος Μπεγνής, Έλληνας ηθοποιός με σημαντική παρουσία στην τηλεόραση, το θέατρο και τη μουσική σκηνή. Ξεχώρισε μέσα από δημοφιλείς σειρές, όπως «Η ζωή της άλλης» και «Το σόι σου», ενώ έχει πρωταγωνιστήσει και σε πολυάριθμες θεατρικές παραγωγές, συχνά μιούζικαλ. Με ευχέρεια στην κίνηση, εκφραστικότητα και χαρακτηριστική φωνή, έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες σύγχρονες παρουσίες της ελληνικής υποκριτικής.

Θάνατοι

1910 – Λέων Τολστόι (Leo Tolstoy), Ρώσος συγγραφέας και μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Δημιούργησε μνημειώδη έργα όπως «Πόλεμος και Ειρήνη» και «Άννα Καρένινα», που θεωρούνται κορυφαία δείγματα ρεαλισμού και ψυχολογικού βάθους. Με ανθρωπιστική φιλοσοφία και βαθιά ηθικοκοινωνική σκέψη, επηρέασε συγγραφείς, στοχαστές και κινήματα σε όλο τον κόσμο. Η κληρονομιά του παραμένει ζωντανή και καθοριστική.

1975 – Φρανθίσκο Φράνκο (Francisco Franco), Ισπανός στρατιωτικός και δικτάτορας, που κυβέρνησε την Ισπανία από τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο έως τον θάνατό του. Ανέλαβε την εξουσία το 1939, επιβάλλοντας αυταρχικό καθεστώς με λογοκρισία, πολιτικές διώξεις και κρατικό έλεγχο. Η διακυβέρνησή του σημάδεψε βαθιά την ισπανική κοινωνία για δεκαετίες. Μετά τον θάνατό του, η χώρα πέρασε σταδιακά στη δημοκρατική μετάβαση.

2016 – Κωνσταντίνος (Κωστής) Στεφανόπουλος, Έλληνας πολιτικός και Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας από το 1995 έως το 2005. Γνωστός για την ήθος, τη μετριοπάθεια και την ακεραιότητά του, υπήρξε από τις πιο αγαπητές μορφές του πολιτικού βίου. Η προεδρική του θητεία χαρακτηρίστηκε από θεσμική σοβαρότητα, ενωτικό λόγο και σεβασμό προς τους δημοκρατικούς θεσμούς. Παραμένει σύμβολο υπεύθυνης και αξιοπρεπούς δημόσιας παρουσίας.

Δεναχίς, Δεναχίδα

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Ημέρα για την Εκβιομηχάνιση της Αφρικής

Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Παγκρέατος

Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας