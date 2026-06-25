Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Γιώργο Κώτσηρα, η πράξη «Εγκατάσταση Ηλεκτροκίνησης – Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης και ETCS L1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα – Β’ Φάση» εντάχθηκε στο τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Μεταφορές 2021-2027», με δικαιούχο τη «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΕ», με συνολική δημόσια δαπάνη 85.629.355,02 ευρώ και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 60.870.881,70 ευρώ από πόρους του Ταμείου Συνοχής.

Η πράξη αφορά στην ολοκλήρωση της εγκατάστασης συστημάτων σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, ETCS L1 και ηλεκτροκίνησης στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφαρσάλου – Καλαμπάκας, μήκους 80,4 χλμ., καθώς και στην ολοκλήρωση της κατασκευής παρακαμπτηρίου και αποβάθρας στην περιοχή των Σοφάδων και των εργασιών ανακαίνισης/επισκευής μικρής κλίμακας σε υφιστάμενα κτίρια σιδηροδρομικών σταθμών.

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στην αναβάθμιση του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου, με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων, ενισχύοντας την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα και την αποδοτικότητα.