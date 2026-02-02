Η Info Quest Technologies ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την Vertiv, πρωτοπόρο κατασκευαστή εξοπλισμού υποδομών για data centers και σύγχρονα IT περιβάλλοντα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Info Quest Technologies αναλαμβάνει τη διάθεση του χαρτοφυλακίου προϊόντων της Vertiv, το οποίο περιλαμβάνει racks, PDUs, λύσεις διαχείρισης ενέργειας και λοιπό εξοπλισμό κρίσιμων υποδομών. Οι λύσεις της Vertiv βρίσκουν εφαρμογή σε data centers, server rooms και επαγγελματικά περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων, προσφέροντας αξιοπιστία, ευελιξία σχεδιασμού και αυξημένη ενεργειακή απόδοση.

«Η συνεργασία μας με την Vertiv αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου μας σε λύσεις ICT υποδομών, καλύπτοντας τις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς σε έργα data centers και κρίσιμων IT εγκαταστάσεων», δήλωσε ο κ. Αντώνης Σταματόπουλος, Γενικός Διευθυντής Value Added Distribution της Info Quest Technologies. «Πρόκειται για ένα συνεργάτη με υψηλά πρότυπα ποιότητας και τεχνολογικής καινοτομίας, που ευθυγραμμίζεται πλήρως με το όραμά μας να συμβάλλουμε στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας μας».

«Ο συνδυασμός των best-in-class λύσεων της Vertiv στον τομέα του critical digital infrastructure και της continuity, με το εκτεταμένο distribution network της Info Quest Technologies, δημιουργεί μία “winning formula”. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η συνεργασία θα διευρύνει το customer reach μας και θα οδηγήσει σε σημαντική αμοιβαία ανάπτυξη», δήλωσε ο Τάσος Πέππας, Regional Director for Middle East, Turkey, and Central Asia (METCA) στη Vertiv.