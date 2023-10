Για 3η συνεχόμενη χρονιά, το Your Directors Club (YDC) διενήργησε, με τη συμμετοχή και του CEO Clubs Greece, έρευνα με τίτλο «Revisiting the Leadership Agenda» και στόχο τη μελέτη και ανάλυση των εξελίξεων στην ηγεσία των Ελληνικών επιχειρήσεων σήμερα. Τα αποτελέσματα της ποσοτικής αυτής έρευνας παρουσιάστηκαν στις 12 Οκτωβρίου στο κατάμεστο auditorium της Ακαδημίας του ΟΤΕ (OTE Academy), και συνοδεύτηκαν από συζήτηση μεταξύ δύο πάνελ (Διευθυντών και CEOs αντίστοιχα) κατά τη διάρκεια της οποίας διερευνήθηκαν σε βάθος επερχόμενες ευκαιρίες, προκλήσεις, πεποιθήσεις και προβληματισμοί της κάθε πλευράς, διαφορές και, κυρίως, σημεία σύγκλισης και δημιουργικής συνεργασίας.

Μέσα από τις απαντήσεις εκπροσώπων-μελών των δύο οργανισμών (ανδρών και γυναικών, διαφορετικών ηλικιών, από διάφορους κλάδους και τομείς), επιβεβαιώνεται το θετικό κλίμα που κυριαρχεί από το 2021 στην Ελληνική αγορά, και η πρόθεση Διευθυντών και CEOs να προχωρήσουν σε σειρά επενδύσεων, με προτεραιότητα στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των εξόδων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη τεχνητή νοημοσύνη (AI), την ενδυνάμωση της εταιρικής ταυτότητας (corporate branding) και την εφαρμογή πρακτικών ESG.

Για πρώτη χρονιά, και οι δύο πλευρές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην πορεία και το μέλλον των επιχειρήσεών τους, βλέποντας όμως στην αναμφισβήτητη πρόκληση, την ευκαιρία για βελτίωση σε συνολικό επίπεδο, καθώς η πραγματικότητα πιέζει για λήψη αποφάσεων και πραγματοποίηση επενδύσεων που, μέχρι σήμερα, συνεχώς αναβάλλονταν. Επίσης, συζητήθηκε αναλυτικά η μετάβαση από μια εγω-κεντρική νοοτροπία σε μία eco-κεντρική, η οποία δίνει βαρύτητα στο συνολικό οικοσύστημα (ecosystem) και λαμβάνει υπόψιν το συμφέρον όχι μόνο των εκάστοτε μετόχων αλλά όλων των πιθανών ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders).

Η αρχική παρουσίαση έγινε από τον κ. Ιωάννη Τσίληρα, Customer Experience Transformation & Data Strategy Director στον ΟΤΕ, ενώ συντονίστρια της συζήτησης που ακολούθησε ήταν η κα Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και CEO του Your Directors Club και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece. Το πάνελ των Διευθυντών αποτελείτο από τον κ. Νίκο Μποτίνη (Regional Manager για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, CISCO), την κα Εύα Χιώτη (Public Affairs & Sustainability Manager, The Coca-Cola Company), τον κ. Αλέξανδρο Σοφιανόπουλο (Chief Operations Officer, GEP), και την κα Ευγενία Τρίμμη (Business Development, IQVIA), ενώ αυτό των CEOs από τον κ. Αχιλλέα Αγγελόπουλο (CEO, Kyknos SA), κ. Χρήστο Καχραμάνογλου (CEO, Viopol), Δρ. Πολυδεύκη Λουκόπουλο (Chairman & Managing Director, Signify Hellas), και την κα Μαρίνα Μαυρομμάτη (CEO, Printec Group of Companies).

«Η ουσία της ηγεσίας δεν είναι στατική», αναφέρει η κα Καρτσάνη. «Η εξέλιξή της είναι δυναμική, γι’ αυτό και χρειάζεται συχνή και συστηματική παρακολούθηση. Η δέσμευση και η συνέπεια με την οποία αντιμετωπίζει το θέμα αυτό το Your Directors Club, τόσο με την ετήσια έρευνα που διενεργεί από το 2021 όσο και, κυρίως, τον γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ Διευθυντών και CEOs που επακολουθεί, μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα, σε συλλογικό επίπεδο, τις τάσεις που αναπτύσσονται. Πάνω από όλα, όμως, μέσω του διαλόγου αυτού, ο οποίος, πρέπει να τονίσω, είναι πρωτοποριακός στη χώρα μας, τίθενται οι βάσεις για ακόμα πιο αγαστή συνεργασία μεταξύ Διευθυντών και CEOs, η οποία, εν τέλει, όχι απλώς καταγράφει την εξέλιξη της ηγεσίας στην Ελλάδα σήμερα, αλλά τη διαμορφώνει, αφήνοντας ένα αποτύπωμα και μία υπόσχεση για το μέλλον της χώρας που μας κάνει υπερήφανους.»

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ

Σχετικά με το Your Directors Club:

Το Your Directors Club παρέχει στους Business Directors στην Ελλάδα μια μοναδική πλατφόρμα μάθησης και δικτύωσης που τους δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουν υψηλής αξίας συμβουλευτική, να αναπτύσσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, να ανταλλάσσουν απόψεις και βέλτιστες πρακτικές, να αποκομίζουν διαφορετικές οπτικές και συνεργατικά να ξεπερνούν τις προκλήσεις τους, ώστε να οδηγούνται σε ψηλότερα επίπεδα προσωπικής και επαγγελματικής επιτυχίας.