Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτημάτων ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της προβλεπόμενης ενίσχυσης στους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις» δόθηκε, προσφέροντας επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε για τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ διευκρινίζεται ότι η παράταση αφορά αποκλειστικά την υποβολή των σχετικών αιτημάτων και όχι την υλοποίηση των επενδύσεων.

Η παράταση αφορά περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης έως τις 17/07/2026, αλλά κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή λάθη και για αυτό απορρίφθηκε.

Στην περίπτωση αυτή τους παρέχεται η δυνατότητα να υποβληθούν εκ νέου αίτημα ή αιτήματα (σε περίπτωση εκ νέου ελλείψεων ή λαθών) ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή ενίσχυσης έως και την 30/09/2026.