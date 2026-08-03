Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά ανοδικά τα επίπεδα των 2.600 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά 17 ετών.

Ανοδικά κινούνται και τα μεγαλύτερα διεθνή Χρηματιστήρια, μετά την ανακοίνωση Τραμπ για αναστολή των πολεμικών επιχειρήσεων, ενώ υποχωρούν και οι διεθνείς τιμές πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.611,77 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,64%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 12ης Νοεμβρίου του 2009 (2.620,44 μονάδες).

Από τις αρχές του 2026 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 23,16%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 295,791 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.873.221 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε κέρδη σε ποσοστό 1,77%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+4,61%), της Πειραιώς (+4,17%), της Elvalhalcor (+4,14%), της Viohalco (+4,07%), της Jumbo (+3,06%), της Motor Oil (+2,95%) και της Alpha Bank (+2,91%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-3,37%), της Coca Cola HBC (-1,37%) και των ΕΛΠΕ (-0,77%).

Η διαπραγμάτευση των μετοχών του ΟΛΠ γίνεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 1,8012 ευρώ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.794.140 και 7.506.920 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 49,75 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 34,88 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 78 μετοχές, 31 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: MIG (+7,36%) και Ξυλεμπορία(π) (+6,83%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Σπύρου (-6,10%) και Δρομέας (-4,11%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,9000 +4,61%

ALLWYN:13,6100 +2,02%

ΚΥΠΡΟΥ:10,5400 +2,83%

CREDIABANK:1,0040 +0,40%

METLEN:46,9800 +2,22%

OPTIMA:10,5000 +0,77%

ΤΙΤΑΝ: 52,8000 +1,34%

ALPHA BANK: 4,3900 +2,91%

AEGEAN AIRLINES: 12,4400 +2,39%

VIOHALCO: 18,4000 +4,07%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 45,0800 -0,31%

ΔΑΑ:10,6200 +0,57%

ΔΕΗ: 22,6200 +0,57%

COCA COLA HBC:57,7000 -1,37%

ΕΛΠΕ: 12,9000 -0,77%

ELVALHALCOR: 3,8950 +4,14%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,4500 +2,17%

ΕΥΔΑΠ: 11,4600 +0,70%

EUROBANK: 4,5000 +1,12%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3900 +1,19%

MOTOR OIL: 52,3000 +2,95%

JUMBO: 24,9400 +3,06%

ΟΛΠ:43,0000 -3,37%

ΟΤΕ: 20,4000 +1,90%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,0000 +4,17%