Στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τεχνολογίες κρίσιμης σημασίας της πλατφόρμας Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (Strategic Technologies for Europe Platform, STEP) και σε τεχνολογίες Άμυνας (Defence), αποσκοπεί σχετική δράση η οποία έχει προδημοσιευτεί.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων Μικρών, Πολύ Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ

Να έχουν μία τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Ο μικρότερος προϋπολογισμός του Επενδυτικού Σχεδίου σε αντικείμενα STEP/Defence ανέρχεται σε €50.000 και ο μέγιστος σε €400.000 για υφιστάμενες επιχειρήσεις και €300.000 για νέες/υπό σύσταση.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των €200.000

Ποσοστό ενίσχυσης: 50%-67%

Τι χρηματοδοτείται

Δαπάνες Προσωπικού

Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

Κτίρια και Εγκαταστάσεις

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Δαπάνες Λογισμικού

Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης

Έμμεσες Δαπάνες

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