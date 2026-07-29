Έως τις 5 Αυγούστου έχει οριστεί η διορία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την πρόσβαση παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του β΄ κύκλου της περιόδου 2026-2027.

Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ, στις ιστοσελίδες www.eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr.

Η βασική αλλαγή του νέου κύκλου είναι η δυνατότητα χορήγησης voucher σε βρέφη, νήπια και παιδιά πολύτεκνων οικογενειών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Το voucher συμμετοχής για τις περιπτώσεις αυτές καλύπτεται από τους πόρους του προϋπολογισμού του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη μέριμνα για την ενίσχυση και την ειδική φροντίδα και προστασία της πολύτεκνης οικογένειας.

Έτσι, τα κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα για το voucher που καλύπτεται από πόρους του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διαμορφώνονται ως εξής: