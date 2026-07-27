Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τα επίπεδα των 2.500 μονάδων.

Ανοδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στον απόηχο της αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή και της σημαντικής υποχώρησης των διεθνών τιμών πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.528,64 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,44%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 31,54 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,54%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,21%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+3,84%), της Τιτάν (+3,41%), της Εθνικής (+2,93%), της Optima Bank (+2,75%), της Eurobank (+2,73%), της Alpha Bank (+2,71%) και της Elvalhalcor (+2,70%).

Αντιθέτως, πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-1,29%), της Motor Oil (-0,59%) και της Coca Cola HBC (-0,17%).

Ανοδικά κινούνται 77 μετοχές, 9 πτωτικά και 6 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Δομική Κρήτης (+8,30%) και Viohalco (+3,84%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές EXAE (-1,22%) και ‘Ελαστρον (-1,11%).