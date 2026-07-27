Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή των αιτήσεων για τα voucher των παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών μέσω της ΕΕΤΑΑ, με τις αιτήσεις να ολοκληρώνονται στις 5 Αυγούστου.

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση των voucher και πλέον η είσοδος στο σύστημα επιτρέπεται ανεξαρτήτως του λήγοντος ψηφίου του ΑΦΜ.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες καλούνται να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική κατάθεση των αιτήσεών τους, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων www.eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr, αξιοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Η δράση εξασφαλίζει θέσεις φιλοξενίας για βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας (συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρία) σε αντίστοιχες δομές. Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα σε μεγαλύτερα παιδιά σχολικής ηλικίας, εφήβους και ΑμεΑ να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης μέσα από τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος

Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.

Ειδικότερα η συμμετοχή αφορά:

Μητέρες που εργάζονται ή βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας.

Γυναίκες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενες.

Πατέρες στους οποίους έχει ανατεθεί νομικά η αποκλειστική επιμέλεια των τέκνων τους.

Γονείς μέσω αναδοχής, καθώς και τους νόμιμα ορισθέντες κηδεμόνες.

Η χρηματοδοτική κάλυψη των εν λόγω voucher προκύπτει από τους πόρους του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, εντασσόμενη στο ευρύτερο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την έμπρακτη στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας.

Τα εισοδηματικά κριτήρια και η εξαίρεση των πολυτέκνων

Τη φετινή χρονιά υπάρχει μία μεγάλη αλλαγή για τις οικογένειες με τέσσερα παιδιά και άνω, καθώς οι αιτήσεις τους για τους παιδικούς σταθμούς αξιολογούνται δίχως να λαμβάνεται υπόψη κανένας απολύτως εισοδηματικός περιορισμός. Εφόσον η αίτηση συμπληρωθεί ορθά και κατατεθούν τα σωστά έγγραφα, η χορήγηση του voucher θεωρείται εξασφαλισμένη.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων, η επιλογή βασίζεται σε συγκεκριμένα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα που αντλούνται από τις φορολογικές δηλώσεις του 2025. Τα εισοδηματικά όρια καθορίζονται στις 35.000 ευρώ για τις οικογένειες που έχουν έως δύο παιδιά, ενώ αυξάνονται στις 38.000 ευρώ για τις οικογένειες με τρία τέκνα.

Ειδικές κατηγορίες πολιτών, όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι οικογένειες σε χηρεία ή οι γονείς ΑμεΑ, οφείλουν να επισυνάψουν επιπρόσθετα πιστοποιητικά, μολονότι το σύστημα αντλεί τη συντριπτική πλειονότητα των πληροφοριών αυτόματα μέσω της διασύνδεσης των πλατφορμών.

Το χρονοδιάγραμμα των αποτελεσμάτων και οι ενστάσεις

Η ανταπόκριση των πολιτών κρίνεται μέχρι στιγμής ιδιαίτερα μαζική. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, κ. Μαυρίδης, σημείωσε πως στο σύστημα έχουν ήδη υποβληθεί πάνω από 100.000 αιτήσεις, αριθμός που καλύπτει περίπου το ήμισυ της αναμενόμενης συμμετοχής. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 393 εκατ. ευρώ.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα στοιχεία και στα δικαιολογητικά που υποβάλλουν» συμπλήρωσε.

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων στις 5 Αυγούστου θα σημάνει την έναρξη της επεξεργασίας των δεδομένων. Βάσει του χρονοδιαγράμματος, οι προσωρινοί πίνακες αναμένεται να αναρτηθούν έως τις 10 Αυγούστου. Αμέσως μετά, το διάστημα από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου, οι αιτούντες θα έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε ενστάσεις, έχοντας τη δυνατότητα να προσκομίσουν έγγραφα που πιθανώς παρέλειψαν κατά την αρχική διαδικασία.

Το τελικό στάδιο του προγράμματος προβλέπει τη δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων στις 17 Αυγούστου.