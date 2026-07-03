Τα υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής που αποκάλυψαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ μέσω του Ψηφιακού Πελατολογίου αλλάζουν τον χάρτη των φορολογικών ελέγχων.

Μετά την εφαρμογή του μέτρου στον κλάδο του αυτοκινήτου, η φορολογική διοίκηση στρέφει τώρα το ενδιαφέρον της στον χώρο των κοινωνικών εκδηλώσεων, όπου διακινούνται σημαντικά χρηματικά ποσά. Γάμοι, βαπτίσεις, δεξιώσεις, πάρτι και κάθε είδους εκδηλώσεις μπαίνουν στο ψηφιακό «ραντάρ» της ΑΑΔΕ, με στόχο την καταγραφή κάθε πελάτη και κάθε συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο και την αποκάλυψη αδήλωτων εσόδων μέσω διασταυρώσεων με τα στοιχεία του myDATA.

Με την εφαρμογή του Ψηφιακού Πελατολογίου, οι επιχειρήσεις θα υποχρεώνονται να καταχωρίζουν ηλεκτρονικά κάθε πελάτη και κάθε συναλλαγή, διαβιβάζοντας τα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ. Με τον τρόπο αυτό, η φορολογική διοίκηση θα έχει άμεση εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και θα μπορεί να εντοπίζει περιπτώσεις όπου δεν εκδίδονται τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

Πώς θα λειτουργεί το μέτρο

Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ψηφιακό Πελατολόγιο θα διασταυρώνονται αυτόματα με τα δεδομένα της πλατφόρμας myDATA, ώστε να ελέγχεται αν για κάθε πελάτη που έχει δηλωθεί έχει εκδοθεί η αντίστοιχη απόδειξη ή το σχετικό τιμολόγιο. Έτσι, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αποκτούν ένα επιπλέον εργαλείο για τον εντοπισμό αποκλίσεων μεταξύ της πραγματικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης και των εσόδων που δηλώνονται στην εφορία. Παράλληλα, κατά τους επιτόπιους ελέγχους, οι ελεγκτές θα μπορούν να διαπιστώνουν άμεσα εάν οι πελάτες που βρίσκονται στον χώρο έχουν καταχωριστεί στο Ψηφιακό Πελατολόγιο. Η διαπίστωση πελάτη χωρίς προηγούμενη καταγραφή μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων, ενώ αποτελεί ένδειξη που ενεργοποιεί περαιτέρω φορολογικό έλεγχο.

Οι εγγραφές στο Ψηφιακό Πελατολόγιο αντιμετωπίζονται ως πληροφοριακές δηλώσεις. Αυτό σημαίνει ότι η μη καταχώριση ή η εκπρόθεσμη καταχώριση πελάτη μπορεί να επισύρει πρόστιμα, ανάλογα με το είδος της παράβασης και το μέγεθος της επιχείρησης. Σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων παραβάσεων, οι κυρώσεις γίνονται αυστηρότερες και μπορεί να φτάσουν ακόμη και στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι έλεγχοι

Η απόφαση για την επέκταση του μέτρου βασίζεται στα αποτελέσματα που κατέγραψαν οι έλεγχοι στους κλάδους όπου το Ψηφιακό Πελατολόγιο εφαρμόζεται ήδη. Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 949 στοχευμένοι έλεγχοι με αξιοποίηση των στοιχείων της πλατφόρμας. Παραβάσεις διαπιστώθηκαν στις 505 περιπτώσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο ιδιαίτερα υψηλό 53,2%. Συνολικά βεβαιώθηκαν 5.882 παραβάσεις, εκ των οποίων 1.095 αφορούσαν μη διαβίβαση αποδείξεων, 1.026 μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων, τέσσερις μη επίδειξη φορολογικών στοιχείων και 3.753 λοιπές παραβάσεις. Η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ξεπέρασε τις 100.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν και αναστολές λειτουργίας επιχειρήσεων στους κλάδους του εμπορίου, της επισκευής οχημάτων και των χερσαίων μεταφορών.

Η εικόνα παραμένει αντίστοιχη και το 2026. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 1.145 έλεγχοι, από τους οποίους οι 693 αποκάλυψαν παραβάσεις, ανεβάζοντας το ποσοστό παραβατικότητας στο 60,5%. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν συνολικά 6.292 παραβάσεις, κυρίως σε συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων και σε επιχειρήσεις μεταφορών, ενώ τα πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί προσεγγίζουν τις 500.000 ευρώ. Παράλληλα, σε δώδεκα επιχειρήσεις επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας για δύο ημέρες, επιβεβαιώνοντας ότι η ΑΑΔΕ αξιοποιεί πλέον το Ψηφιακό Πελατολόγιο ως βασικό εργαλείο για στοχευμένους ελέγχους και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.