Διευκρινίσεις αναφορικά με το τι συμβαίνει όταν λήγει μια επαγγελματική μίσθωση και τα όσα ισχύουν για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες δίνει σχετικό ρεπορτάζ του Mega.

Όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» όταν μια επαγγελματική μίσθωση, ισχύουν τα εξής:

Η σύμβαση ολοκληρώνεται αυτόματα με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου.

Αν ο μισθωτής συνεχίσει να χρησιμοποιεί το ακίνητο χωρίς ενόχληση του ιδιοκτήτη, η μίσθωση μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου (σιωπηρή αναμίσθωση) και μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε με τη νόμιμη προθεσμία.

Τι ισχύει όταν λήγει το συμβόλαιο ενώ η μίσθωση είναι ενεργή

Για το 2026 προβλέπεται πλαφόν αύξησης έως 3%.

Η αύξηση υπολογίζεται επί του μισθώματος που ίσχυε το 2025.

Η ρύθμιση αφορά τις υφιστάμενες εμπορικές μισθώσεις.

Τι ισχύει όταν λήγει η μίσθωση

Δεν υπάρχει αυτόματη υποχρέωση ανανέωσης της σύμβασης.

Το νέο μίσθωμα καθορίζεται κατόπιν ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών.

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει μίσθωμα που ανταποκρίνεται στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Ο ενοικιαστής μπορεί είτε να αποδεχθεί τους νέους όρους είτε να αναζητήσει άλλο επαγγελματικό χώρο.

Τι σημαίνει αυτό για την επιχείρηση

Η επαγγελματική έδρα δεν αποτελεί απλώς ένα ακίνητο, αλλά βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ενδεχόμενη μετακόμιση συνεπάγεται:

Έξοδα διαμόρφωσης και εξοπλισμού του νέου χώρου.

Πιθανή απώλεια πελατείας και εμπορικής προβολής.

Κόστη αδειοδοτήσεων, μεταφοράς και προσωρινής διακοπής λειτουργίας.

Αν ο μισθωτής δεν αποχωρήσει μετά τη λήξη

Προβλέπεται πλέον έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και λόγω λήξης της μίσθωσης.

Απαιτείται προηγούμενη εξώδικη ειδοποίηση τουλάχιστον τρεις μήνες πριν.

Μετά την έκδοση της διαταγής, προβλέπεται δίμηνη προθεσμία πριν από την εκτέλεσή της.

Η διαδικασία είναι ταχύτερη σε σχέση με την άσκηση τακτικής αγωγής.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για άμεση έξωση χωρίς προθεσμίες και δικονομικές εγγυήσεις.

Πλαφόν στα ενοίκια κατοικιών