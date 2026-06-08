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Την ανιούσα έχουν πάρει οι τιμές σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ με τις τελευταίες ανατιμήσεις να σημειώνονται τους τελευταίους δύο μήνες.

Ειδικότερα, αυξήσεις καταγράφονται σε τρόφιμα καθημερινής κατανάλωσης, όπως τυριά, αλλαντικά, αυγά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να είναι απελπισμένοι.

Όπως επισημαίνει σε σχετικό του ρεπορτάζ το Mega, η τιμή του τυριού Edam Γερμανίας αυξήθηκε από 6,98 ευρώ σε 7,31 ευρώ το κιλό, ενώ η φέτα σε δοχείο από 13,13 ευρώ διαμορφώθηκε στα 13,78 ευρώ το κιλό.

Aύξηση παράλληλα, καταγράφεται και στην πάριζα, η οποία από 5,40 ευρώ έφτασε τα 5,76 ευρώ το κιλό. Στα αυγά ελευθέρας βοσκής (συσκευασία 6 τεμαχίων) η τιμή αυξήθηκε από 3,27 ευρώ σε 3,37 ευρώ, ενώ στο μέλι 250 γραμμαρίων από 2,34 ευρώ σε 2,50 ευρώ.

Αντίστοιχα, τα σμυρνέικα κουλουράκια 300 γραμμαρίων από 2,74 ευρώ διαμορφώθηκαν στα 2,85 ευρώ.