Η ελληνική αμυντική βιομηχανία εισέρχεται σε μια νέα περίοδο έντονης κινητικότητας, καθώς τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα και οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη δημιουργούν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για ελληνικούς και ξένους ομίλους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια σύνδεσης των νέων αμυντικών συμβάσεων με ουσιαστική συμμετοχή της εγχώριας παραγωγής, σε ένα περιβάλλον όπου διακυβεύονται έργα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.

Κυβερνητικός στόχος είναι η ελληνική αμυντική βιομηχανία να συμμετέχει τουλάχιστον κατά 25% στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, μια στρατηγική που, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, αλλάζει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις αμυντικές προμήθειες.

Το ζήτημα έχει ανέβει ψηλά στην ατζέντα τόσο της κυβέρνησης όσο και των επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στις δυνατότητες του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος να απορροφήσει σημαντικό μέρος των νέων ευρωπαϊκών επενδύσεων στην άμυνα. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι κάθε νέα μεγάλη εξοπλιστική σύμβαση θα πρέπει να περιλαμβάνει ουσιαστική ελληνική συμμετοχή, τόσο στην παραγωγή όσο και στη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των συστημάτων.

Παράλληλα, έχει εκτιμήσει ότι η ελληνική αμυντική βιομηχανία μπορεί να διεκδικήσει έργα άνω των 10 δισ. ευρώ μέσα από τα νέα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα.

Από τα αντισταθμιστικά σε πραγματική παραγωγή

Παράγοντες της αγοράς υπογραμμίζουν ότι για πρώτη φορά επιχειρείται η ελληνική συμμετοχή να μην περιορίζεται στη λογική των παραδοσιακών αντισταθμιστικών ωφελημάτων, αλλά να συνδεθεί με πραγματική παραγωγή, συμπαραγωγή, τεχνογνωσία και μακροχρόνια υποστήριξη οπλικών συστημάτων.

Η νέα στρατηγική καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως:

ηλεκτρονικά συστήματα,

λογισμικό,

οπτικά και αισθητήρες,

drones και anti-drone τεχνολογίες,

στρατιωτικά οχήματα,

ναυπηγικά έργα,

αλλά και υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.

Το μεγάλο «παιχνίδι» της επόμενης τριετίας

Στην αγορά εκτιμούν ότι οι κρίσιμες εξελίξεις θα σημειωθούν μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, καθώς ενεργοποιούνται ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως το SAFE, το EDF και το ReArm Europe, ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις ωθούν τα κράτη της ΕΕ σε αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αρκετές ελληνικές εταιρείες ενισχύουν τη θέση τους μέσω συνεργασιών, εξαγορών και νέων επενδύσεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η THEON International του Κρίστιαν Χατζημηνάς, η οποία έχει εξελιχθεί σε ισχυρό διεθνή παίκτη στον τομέα των συστημάτων νυχτερινής όρασης και των αμυντικών οπτικών. Η πρόσφατη εξαγορά του 80% της MERIO SAS θεωρείται στρατηγική κίνηση για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, η MERIO αναμένεται να εμφανίσει το 2026 έσοδα άνω των 15 εκατ. ευρώ και EBIT άνω των 3,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, κινητικότητα καταγράφεται και γύρω από την EFA GROUP, η οποία ενισχύει τη θέση της σε τομείς όπως τα ηλεκτρονικά, τα αεροπορικά συστήματα και οι τεχνολογίες επιτήρησης. Η πρόσφατη εξαγορά του 90% της Superior Air διευρύνει περαιτέρω τη δραστηριότητά της σε υπηρεσίες συντήρησης, εκπαίδευσης και εξειδικευμένων αεροπορικών εφαρμογών.

Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται και στον χώρο των στρατιωτικών οχημάτων. Η ELVO ενισχύει τις συνεργασίες της με τη Rheinmetall και τη MAN για στρατιωτικά φορτηγά και ειδικά οχήματα, με την αγορά να εκτιμά ότι η συνεργασία μπορεί να δημιουργήσει νέα παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και ο ναυπηγικός τομέας, με τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας να συμμετέχουν στην κατασκευή τμημάτων της γαλλικής φρεγάτας FDI «Amiral Louzeau», εξέλιξη που παρουσιάστηκε ως η πρώτη περίπτωση πλοίου ξένου στόλου που φέρει τμήματα κατασκευασμένα στην Ελλάδα.

Νέες ευκαιρίες για defense tech εταιρείες

Αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και για μικρότερες ελληνικές εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως τα drones, η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και τα anti-drone συστήματα. Η αγορά εκτιμά ότι το επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι στρατηγικές συνεργασίες, οι κοινοπραξίες και οι εξαγορές μικρότερων τεχνολογικών επιχειρήσεων από μεγαλύτερους ομίλους.

Ωστόσο, παράγοντες του κλάδου τονίζουν ότι το μεγάλο στοίχημα παραμένει η δυνατότητα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να περάσει από τον ρόλο του υπεργολάβου σε πιο ουσιαστική συμμετοχή, με παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξαγωγικό προσανατολισμό.