Με ένα νέο πρόγραμμα που συνδυάζει υψηλές επιδοτήσεις και αυστηρούς όρους αξιοποίησης των ακινήτων, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιχειρεί να ανοίξει χιλιάδες κλειστές κατοικίες που παραμένουν εκτός αγοράς.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις και φιλοδοξεί να ενισχύσει την προσφορά κατοικιών προς ενοικίαση σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής πίεσης.

Η πρώτη φάση αφορά αποκλειστικά κενές κατοικίες, οι οποίες μετά την ανακαίνιση θα πρέπει υποχρεωτικά να διατεθούν στην αγορά ενοικίων για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Μάλιστα, για την πρώτη τριετία προβλέπεται «πάγωμα» του ενοικίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι η κρατική επιδότηση θα μεταφραστεί σε πραγματικό όφελος για τους ενοικιαστές.

Η δεύτερη φάση αφορά κατοικίες που ιδιοκατοικούνται με το ποσοστό επιδότησης να φτάνει ακόμη και το 95% για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους. Η βασική ενίσχυση υπολογίζεται στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 120 τ.μ., με ανώτατο ποσό επιδότησης τα 36.000 ευρώ.

Ανακαίνιση

Σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, το νέο «Ανακαινίζω» δίνει έμφαση στις συνολικές παρεμβάσεις αποκατάστασης ενός ακινήτου. Μόλις το 20% των εργασιών θα πρέπει να αφορά ενεργειακές παρεμβάσεις, ενώ το υπόλοιπο 80% μπορεί να καλύπτει εργασίες γενικής ανακαίνισης, όπως αλλαγές σε ηλεκτρολογικά και υδραυλικά δίκτυα, αντικατάσταση δαπέδων, επισκευές, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, καθώς και αισθητικές παρεμβάσεις.

Ενεργειακή αναβάθμιση

Στις επιλέξιμες ενεργειακές δαπάνες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αντικατάσταση κουφωμάτων, η θερμομόνωση, η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, αλλά και συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, όπως αντλίες θερμότητας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990, χωρίς ηλικιακό περιορισμό για τους ιδιοκτήτες, ενώ δεν θα υπάρχει περιορισμός στον αριθμό αιτήσεων ανά δικαιούχο. Στόχος, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, είναι να αρθεί ένα από τα βασικά αντικίνητρα που κρατούσαν μέχρι σήμερα κλειστά πολλά ακίνητα: το υψηλό κόστος ανακαίνισης.

Εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια θα κινηθούν στα πρότυπα του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Το όριο θα ανέρχεται στις 25.000 ευρώ για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς παιδιά, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ ειδικές προβλέψεις θα ισχύουν για μονογονεϊκές οικογένειες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πλατφόρμα ελέγχου επιλεξιμότητας αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να διαπιστώσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και να ξεκινήσουν τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ταυτότητας κτιρίου.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος τοποθετείται χρονικά τον Σεπτέμβριο, όταν θα ανοίξει και η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Τότε αναμένεται να ενταχθούν και ιδιοκατοικούμενες κατοικίες, αν και η κυβερνητική προτεραιότητα παραμένει η αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων προς ενοικίαση.