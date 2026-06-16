Τα τεράστια hedge funds και γενικώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν κατά των ομολόγων των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών, καθώς βλέπουν άνοδο της Κίνας.

Φέτος, τα επενδυτικά κεφάλαια ενέτειναν τα πονταρίσματά τους κατά των μακροπρόθεσμων και αόριστης διάρκειας ομολόγων των Stellantis, Volkswagen, BMW και Mercedes-Benz — με τα ομόλογα που έχουν εκδοθεί από τις δύο πρώτες εταιρείες να συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο «short» στην Ευρώπη — λόγω ανησυχιών ότι η εισροή ανταγωνιστών, η υποτονική ζήτηση και οι αμερικανικοί δασμοί αποτελούν μακροπρόθεσμες απειλές για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Στο στόχαστρο βρίσκεται επίσης η μετοχική αξία των αυτοκινητοβιομηχανιών, με την αγοραία αξία του κλάδου να έχει υποστεί απώλειες δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος. Σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων Breakout Point, οι Marshall Wace και Two Sigma συγκαταλέγονταν μεταξύ εκείνων που πραγματοποίησαν πονταρίσματα σε πτώση.

«Η Κίνα έχει μετατραπεί σε πηγή ανταγωνισμού και όχι κερδών», δήλωσε ο Adrien Brasey, αναλυτής μετοχών του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας στην AlphaValue. «Οι επενδυτές αμφισβητούν όλο και περισσότερο αν η κερδοφορία του κλάδου θα μπορέσει ποτέ να επιστρέψει στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας».

«Οι επενδυτές πιθανώς συνειδητοποιούν ότι δεν πρόκειται για κυκλική πτώση, αλλά μάλλον για μια πτώση διαρθρωτικού χαρακτήρα», είπε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η BYD και άλλες κινεζικές μάρκες έχουν εισχωρήσει στις ευρωπαϊκές αγορές με προσιτά ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα. Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, οι κινεζικοί κατασκευαστές, μεταξύ των οποίων η BYD και η Geely, κατέλαβαν μερίδιο 8,5% της αγοράς της ΕΕ, σε σύγκριση με 6% την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οργανισμό της αυτοκινητοβιομηχανίας Acea.

«Μέχρι τη στιγμή που μια ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία λανσάρει ένα νέο όχημα, οι Κινέζοι ανταγωνιστές έχουν συχνά ήδη λανσάρει δύο, ενσωματώνοντας τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες μπαταριών και το πιο σύγχρονο λογισμικό και ψηφιακές λειτουργίες», ανέφερε η Bank of America.

«Οι κινεζικοί κατασκευαστές διαθέτουν τόσο τα οικονομικά αποτελέσματα όσο και τη στρατηγική φιλοδοξία να συνεχίσουν την επιθετική επέκτασή τους στην Ευρώπη. Εάν συνεχίσουν να συνδυάζουν γρήγορους κύκλους καινοτομίας με χαμηλότερες τιμές, αυτό θα δημιουργήσει ένα δύσκολο περιβάλλον για τους καθιερωμένους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων», δήλωσε ο Steabler της Federated Hermes.