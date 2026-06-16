Τη νέα εφαρμογή PosoKanei, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, παρουσιάζει η κυβέρνηση σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η πλατφόρμα έρχεται να αντικαταστήσει τον e-Katanalotis, με στόχο να αποτελέσει ένα πιο σύγχρονο και εύχρηστο εργαλείο ενημέρωσης για τις τιμές στην αγορά.

Στην πρώτη φάση λειτουργίας της, το PosoKanei θα περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ με ετήσιο τζίρο άνω των 90 εκατ. ευρώ.

Πώς θα λειτουργεί το PosoKanei

Μέσω της εφαρμογής, ο καταναλωτής θα μπορεί να αναζητά ένα συγκεκριμένο προϊόν και να βλέπει σε ποια αλυσίδα διατίθεται φθηνότερα.

Η σύγκριση θα μπορεί να γίνεται ακόμη και την ώρα που βρίσκεται μέσα στο σούπερ μάρκετ, ώστε να ελέγχει αν η τιμή που βλέπει στο ράφι είναι ανταγωνιστική ή αν υπάρχει καλύτερη επιλογή σε άλλο κατάστημα.

Παράλληλα, η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης ενός ολόκληρου «καλαθιού» αγορών, ώστε ο καταναλωτής να βλέπει ποια αλυσίδα προσφέρει συνολικά χαμηλότερο κόστος για τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν.

Σύγκριση και με τιμές στην Ευρώπη

Ένα από τα νέα στοιχεία της πλατφόρμας είναι ότι θα παρέχει και συγκριτικά δεδομένα με τιμές αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Με αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές θα μπορούν να έχουν πιο καθαρή εικόνα για το πού βρίσκεται η ελληνική αγορά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η λειτουργία αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η συζήτηση για τις διαφορές τιμών σε βασικά προϊόντα παραμένει ψηλά στην πολιτική και κοινωνική ατζέντα.

Στόχος η διαφάνεια στις τιμές

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, το PosoKanei φιλοδοξεί να ενισχύσει τη διαφάνεια στην αγορά και να βοηθήσει τους πολίτες να εντοπίζουν γρήγορα μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η άμεση σύγκριση τιμών μπορεί να λειτουργήσει και ως μέσο πίεσης προς τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, περιορίζοντας φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας.

Οι κωδικοί που θα ενταχθούν στην πλατφόρμα έχουν επιλεγεί με τη συνδρομή της Circana Hellas, βάσει της εμπορικής κίνησης των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.

Εργαλείο για το καθημερινό καλάθι

Η νέα εφαρμογή δεν υπόσχεται από μόνη της μείωση των τιμών, αλλά δίνει στους καταναλωτές ένα πρακτικό εργαλείο για να κάνουν πιο ενημερωμένες επιλογές.

Σε μια περίοδο που η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, το PosoKanei έρχεται να απαντήσει σε ένα απλό αλλά κρίσιμο ερώτημα: πού συμφέρει περισσότερο να αγοράσω σήμερα τα ίδια προϊόντα;

Το αν η πλατφόρμα θα καταφέρει να αλλάξει πραγματικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών και να αυξήσει τον ανταγωνισμό στα σούπερ μάρκετ θα φανεί στην πράξη, μετά την έναρξη λειτουργίας της.