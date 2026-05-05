Ανοικτή παραμένει η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για νέους ηλικίας 18 και 19 ετών σε όλη τη χώρα. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ενεργή έως και τις 15 Μαΐου 2026, ενώ η καταβολή των ποσών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαΐου 2026.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η αίτηση υποβάλλεται μία μόνο φορά, κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται σύνδεση με κωδικούς TAXISnet και προηγούμενη εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν βασικά στοιχεία επικοινωνίας, όπως email και αριθμό κινητού τηλεφώνου, καθώς και να επιλέξουν το πιστωτικό ίδρυμα που θα εκδώσει την ψηφιακή κάρτα.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι και έχει διάρκεια ισχύος δύο ετών.

Η χρήση της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις, όπως εισιτήρια για κινηματογράφους, θέατρα και συναυλίες, επισκέψεις σε μουσεία, αγορές βιβλίων, διαμονή σε ξενοδοχεία, καθώς και αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια ή συνδρομές σε γυμναστήρια.

Η πίστωση των ποσών πραγματοποιείται μία φορά ετησίως, με τα χρήματα να αποστέλλονται στα τραπεζικά ιδρύματα για φόρτιση των ψηφιακών καρτών έως την 31η Μαΐου κάθε έτους.