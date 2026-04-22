Πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για το 2025.

Το ποσοστό αντιστοιχεί σε ποσό 12,13 δισ. ευρώ, περίπου 500 εκατ. πάνω από τον στόχο.

Tα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν το 2025 στα 124,2 δισ. ευρώ, από 117,1 δισ. ευρώ το 2024, ενώ οι συνολικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 119,9 δισ. ευρώ. Με αυτά τα μεγέθη, το συνολικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης για το 2025 έκλεισε με πλεόνασμα 4,29 δισ. ευρώ, έναντι 3,19 δισ. ευρώ το 2024. Ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2025, εκτιμάται στα 362,9 δισ. ευρώ (146,1% του ΑΕΠ).

Όπως επισημαίνει η ΕΛΣΤΑΤ, μεταξύ των κοινοποιήσεων ΔΥΕ του Απριλίου 2026 και του Οκτωβρίου 2025, υπήρξε επί τα βελτίω αναθεώρηση του πλεονάσματος κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα.

Μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης, με στόχο την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

