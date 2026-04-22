Νέα μέτρα στήριξης θα ανακοινώσει σήμερα μετά τις 12 το μεσημέρι ο πρωθυπουργός με τηλεοπτικό μήνυμα στους πολίτες. Σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία θα αποδείξει, μέσω και της ανακοίνωσης του υπερπλεονάσματος, ότι είναι όχι μόνο ανθεκτική αλλά και δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να σταθεί στο πλευρό των πολιτών.

Η στιγμή της ανακοίνωσης των μέτρων συμπίπτει χρονικά με την έναρξη της συζήτησης στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ, με το τοπίο να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο και εντός της ΚΟ της γαλάζιας παράταξης. Ωστόσο, όπως θυμίζουν κυβερνητικά στελέχη, και το 2025, στις 22 Απριλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει και πάλι μέτρα στήριξης μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.

Σε οικονομικό επίπεδο, η σημερινή ημέρα θεωρείται ορόσημο, καθώς θα προσδιορίσει το ακριβές ύψος του δημοσιονομικού χώρου που θα επιστραφεί στην κοινωνία.

Το οικονομικό επιτελείο εμφανίζεται αισιόδοξο, καθώς όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι η εθνική επίδοση θα είναι αισθητά καλύτερη του αναμενομένου.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, αναμένονται δηλώσεις από τον πρωθυπουργό, ο οποίος θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες των νέων μέτρων. Στη συνέχεια, η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα προχωρήσει στην πλήρη εξειδίκευση των παρεμβάσεων, αναλύοντας τους δικαιούχους και τα χρονοδιαγράμματα καταβολής των ενισχύσεων.

500 εκατομμύρια ευρώ θα διανεμηθούν στους πολίτες

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό που θα διανεμηθεί φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ και πρόκειται για μόνιμα μέτρα τα οποία κατά κύριο λόγο θα απευθύνονται στους πιο αδύναμους πολίτες και μάλιστα με διεύρυνση των κριτηρίων. Δηλαδή, θα αφορούν περισσότερους.

Όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, η δέσμευση του πρωθυπουργού ότι τα πλεονάσματα θα επιστρέφουν στους πολίτες οι οποίοι έχουν κάνει τις μεγαλύτερες θυσίες, τηρείται στο ακέραιο.

Και υπενθυμίζουν ότι κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, η αντιπολίτευση είχε επικρίνει σφόδρα τα αυξημένα φορολογικά έσοδα, κάνοντας λόγο για «υπερφορολόγηση», ενώ σήμερα η κυβέρνηση αξιοποιεί αυτά ακριβώς τα πλεονάσματα για κοινωνική στήριξη.

Τα μέτρα

Κατ’ αρχάς, αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση υφιστάμενων μέτρων για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Σε αυτά περιλαμβάνεται η επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο diesel απευθείας στην αντλία, καθώς και η επιδότηση κατά 15% στα λιπάσματα, μέτρο που αφορά άμεσα τον αγροτικό κόσμο.

Ο δημοσιονομικός χώρος που έχει δημιουργηθεί θα οδηγήσει στη χορήγηση επιδόματος ύψους 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους αλλά και πολίτες με πολύ χαμηλά εισοδήματα, επιπλέον εκείνου που χορηγήθηκε στο τέλος του 2025 και θα έχει μόνιμη μορφή.

Επίσης, δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν και μέτρα στήριξης της στέγης και κυρίως του ενοικίου, ενώ αρκετά είναι τα κυβερνητικά στελέχη που μιλούν για μέτρο έκπληξη το οποίο μπορεί να ανακοινωθεί ακόμα και σήμερα. Αυτό που σημειώνουν είναι ότι αυτά τα μέτρα δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση το πακέτο της ΔΕΘ, το οποίο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον Σεπτέμβριο, όταν οι προεκλογικές μηχανές θα δουλεύουν στο φουλ.