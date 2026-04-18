Την ευκαιρία να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με επίδομα έως και 300 ευρώ έχουν χιλιάδες νέοι στην Ελλάδα, κάνοντας μία αίτηση στο gov.gr.

Δικαιούχοι είναι όσοι συμπλήρωσαν τα 18 τους χρόνια μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2025, ενώ η πλατφόρμα είναι ήδη ανοικτή.

Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 150 ευρώ. Η πρώτη μετά την αρχική υποβολή της αίτησης και η δεύτερη την επόμενη χρονιά όταν ο νέος έχει συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας του.

Η ενίσχυση μπαίνει στο ψηφιακό πορτοφόλι των δικαιούχων με την πληρωμή να γίνεται στα τέλη Μαΐου.

Τo Youth Pass έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, με τους δικαιούχους να μπορούν να τηβ εξαργυρώσουν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών, δηλαδή μεταξύ άλλων σε θέατρα, ξενοδοχεία ή και αεροπορικά εισιτήρια.