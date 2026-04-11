Ιδιαιτέρως σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας με το πετρέλαιο κίνησης να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων και την αγορά να «βλέπει» σύντομα τιμές ακόμη και κάτω από τα 1,90 ευρώ το λίτρο.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, αγορά καυσίμων παρουσιάζει εικόνα αντιστροφής της ανοδικής πορείας των προηγούμενων εβδομάδων, καθώς καταγράφονται πλέον μειώσεις τόσο στο πετρέλαιο κίνησης όσο και στη βενζίνη.

«Σήμερα ξυπνήσαμε στην ελληνική αγορά καυσίμων με μια πρόωρη “ανάσα”, καθώς βλέπουμε τις τιμές να αντιστρέφονται με τον ίδιο ρυθμό που αυξάνονταν το προηγούμενο διάστημα», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι τα ελληνικά διυλιστήρια προχώρησαν σε σημαντική μείωση των τιμολογίων προς τα πρατήρια για το πετρέλαιο κίνησης και σε μικρότερη μείωση για τις βενζίνες.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι πολύ σύντομα η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα υποχωρήσει κάτω από τα 1,90 ευρώ, καθώς η πτώση στη διεθνή και εγχώρια τιμολόγηση, σε συνδυασμό με την εφαρμογή πλαφόν στην αγορά, δημιουργεί συνθήκες αποκλιμάκωσης. Όπως εξήγησε, μόνο από τις τελευταίες ημέρες η τιμή του πετρελαίου έχει μειωθεί συνολικά κατά περίπου 9–10 λεπτά το λίτρο.

Κομβικό ρόλο, σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου, έχει διαδραματίσει και η οριζόντια κρατική επιδότηση περίπου 20 λεπτών (16 λεπτά συν ΦΠΑ) στην τιμή διυλιστηρίου, η οποία συνέβαλε στην αποκλιμάκωση.

«Όσα πρατήρια προμηθευτούν σήμερα πετρέλαιο κίνησης με το νέο τιμολόγιο, η τελική τιμή θα είναι σίγουρα κάτω από τα 1,90 ευρώ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το πετρέλαιο κίνησης λειτουργεί ως «ατμομηχανή» για το συνολικό κόστος μεταφορών και, κατ’ επέκταση, για τις τιμές των προϊόντων στην αγορά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον ρόλο του προγράμματος Fuel Pass, το οποίο τις προηγούμενες ημέρες ενίσχυσε τη ζήτηση και διευκόλυνε αρκετούς καταναλωτές να πραγματοποιήσουν μετακινήσεις για το Πάσχα. Όπως είπε, από την Τετάρτη και μετά καταγράφηκε αυξημένη εξαργύρωση του επιδόματος στα πρατήρια, με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να ξεκινήσουν τα ταξίδια τους προς κοντινούς προορισμούς.

«Ήταν μια σημαντική βοήθεια για όσους ήθελαν να μετακινηθούν, ουσιαστικά κάλυψε μια άμεση ανάγκη», είπε.

Αναφορικά με τη διαδικασία αιτήσεων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου επισήμανε ότι στις αρχές της εβδομάδας καταγράφηκαν προβλήματα λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας στην πλατφόρμα, η οποία «έπεφτε» επανειλημμένα. Μέχρι στιγμής, έχουν ήδη λάβει το επίδομα πάνω από 400.000 δικαιούχοι, ενώ όπως τόνισε, όσοι δεν πρόλαβαν μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μετά την επιστροφή από τις πασχαλινές μετακινήσεις, καθώς η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για διάστημα δύο μηνών, με δυνατότητα και λήψης και εξαργύρωσης του επιδόματος.