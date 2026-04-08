Με θετικό αποτύπωμα μπήκε το 2026 για τον Όμιλο Jumbo, καθώς το πρώτο τρίμηνο έκλεισε με άνοδο πωλήσεων, ενώ ακόμη πιο ισχυρή ήταν η επίδοση του Μαρτίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική με την οποία κινείται η εμπορική δραστηριότητα του ομίλου στις βασικές αγορές του.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες κινήσεις που ενισχύουν το λειτουργικό του μοντέλο, από την απόκτηση μισθωμένων καταστημάτων έως τη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας του σήματος. Ωστόσο, το θετικό αυτό ξεκίνημα συνοδεύεται και από επιφυλάξεις, καθώς η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή και οι πιέσεις στο κόστος διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για τους επόμενους μήνες.

Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι πωλήσεις του Ομίλου κατέγραψαν αύξηση περίπου +7,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ ειδικότερα τον Μάρτιο 2026 οι συνολικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά περίπου +10% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Η διοίκηση αναμένει εξισορρόπηση του ρυθμού των πωλήσεων μετά την περίοδο του Πάσχα για τον μήνα Απρίλιο.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου για την απόκτηση μισθωμένων καταστημάτων που ήδη λειτουργούν, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της μακροχρόνιας βιωσιμότητας, ολοκληρώθηκε η αγορά του μισθωμένου καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Military στο Βουκουρέστι (Ρουμανία), η οποία αποτελεί την πρώτη αντίστοιχη κίνηση για το 2026.

Παράλληλα, τον Μάρτιο, ο εξωτερικός συνεργάτης του Ομίλου στο Ισραήλ (Fox Group) προχώρησε στο άνοιγμα του 6ου καταστήματος JUMBO, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του σήματος στην τοπική αγορά.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση, η παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει το οικονομικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή, επηρεάζοντας την καταναλωτική συμπεριφορά, με ήδη ορατές επιπτώσεις σε αγορές όπως η Κύπρος, ενώ η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενισχύει περαιτέρω τις πιέσεις στο κόστος και στο γενικότερο κλίμα της αγοράς.

Η πορεία των πωλήσεων

Ελλάδα

Τον Μάρτιο του 2026, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά +18% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2026, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά +11% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Κύπρος

Οι πωλήσεις των καταστημάτων (φυσικών και ηλεκτρονικού) στην Κύπρο, κατά τον Μαρτίου του 2026, ήταν αυξημένες κατά 4% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις στην Κύπρο για το πρώτο τρίμηνο του 2026 είναι αυξημένες κατά +4% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Βουλγαρία

Οι πωλήσεις του δικτύου στην Βουλγαρία καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος κατέγραψαν αύξηση κατά 12% περίπου τον Μάρτιο του 2026, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις στη Βουλγαρία για το πρώτο τρίμηνο του 2026 είναι αυξημένες κατά 11% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ρουμανία

Οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος σημείωσαν μείωση της τάξης του -5% περίπου τον Μάρτιο του 2026, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά, οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το πρώτο τρίμηνο του 2026, είναι μειωμένες κατά -4% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.