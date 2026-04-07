Η ενίσχυση της δραστηριότητας διαχείρισης περιουσίας αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής ανάπτυξης της Alpha Bank και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η κίνηση για την Alpha Trust, με την Τράπεζα να επιδιώκει ισχυρότερη θέση στην αγορά, διεύρυνση της πελατειακής της βάσης και περαιτέρω ανάπτυξη των εσόδων από προμήθειες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας, η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 1%, να αποφέρει απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου άνω του 15% και να έχει περιορισμένη επίπτωση στον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, κατά περίπου 17 μονάδες βάσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Alpha Bank προχώρησε στην υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της Alpha Trust Συμμετοχών για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας, προσφέροντας τίμημα 20,20 ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή. Παράλληλα, έχει ήδη καταρτίσει οριστικές συμβάσεις για τη μεταβίβαση του 69,61% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Trust, μέσω συμφωνιών με υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας.

Η διαδικασία της δημόσιας πρότασης ξεκίνησε στις 6 Απριλίου 2026, με την Alpha Bank να ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Trust, υποβάλλοντας ταυτόχρονα το σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου και την έκθεση αποτίμησης. Η δημόσια πρόταση αφορά το 100% των μετοχών της εταιρείας, δηλαδή συνολικά 3.150.744 μετοχές.

Το τίμημα

Το προσφερόμενο τίμημα των 20,20 ευρώ ανά μετοχή υπερβαίνει κατά 55,71% τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης, η οποία διαμορφωνόταν στα 12,97 ευρώ. Παράλληλα, υπερβαίνει κατά 13,23% και την τιμή των 17,84 ευρώ ανά μετοχή που προέκυψε από την αποτίμηση της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας που ορίστηκε για τη διαδικασία.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Alpha Bank έχει προχωρήσει στη σύναψη 10 συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών, με ημερομηνία 4 Απριλίου 2026, για την απόκτηση συνολικά 2.193.345 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Trust, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 69,61% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Οι συμφωνίες αυτές τελούν υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις τέτοιου τύπου συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων και αδειών.

Η Alpha Trust, με ιστορικό επιδόσεων τριών δεκαετιών, διαθέτει υπό διαχείριση κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 2,2 δισ. ευρώ και πελατειακή βάση που περιλαμβάνει πελάτες λιανικής τραπεζικής, private banking και θεσμικούς επενδυτές. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και της δημόσιας πρότασης, η δραστηριότητα wealth management της Alpha Trust αναμένεται να ενσωματωθεί στην επιχειρησιακή περιοχή του Private Banking της Alpha Bank, ενώ η δραστηριότητα asset management θα ενσωματωθεί στην Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Η ανακοίνωση της δημόσιας πρότασης προβλέπει ακόμη ότι, εφόσον μετά την ολοκλήρωσή της η Alpha Bank και τα συντονισμένα πρόσωπα κατέχουν τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Trust, η Τράπεζα θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών στην ίδια τιμή, ενώ θα υποχρεούται και στην απόκτηση των μετοχών που θα της προσφερθούν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης. Εφόσον αποκτηθεί ποσοστό 95% του μετοχικού κεφαλαίου, προβλέπεται επίσης η σύγκληση γενικής συνέλευσης με θέμα τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο CEO της Alpha Bank, κ. Βασίλειος Ψάλτης, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επίτευξη δεσμευτικών συμφωνιών με τον Ιδρυτή και με άλλους μετόχους της Alpha Trust με σκοπό την εξαγορά μίας επιχείρησης, η οποία διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα και την εδραιωμένη φήμη της στην αγορά και μοιράζεται τη δέσμευση της Alpha Bank για ακεραιότητα και αριστεία στη διαχείριση περιουσίας και περιουσιακών στοιχείων. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε, κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, την ηγετική ομάδα της Alpha Trust, μία ομάδα με ισχυρό όραμα, τους επαγγελματίες υψηλού επιπέδου και τη σταθερή πελατειακή βάση της και θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στην παροχή υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας.

Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της Alpha Trust με εκείνα της δικής μας Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του τομέα Private Banking, ενισχύουμε την ηγετική μας θέση, εισάγοντας ένα ακόμη υψηλότερο σημείο αναφοράς στην Ελληνική αγορά. Συνολικά, η εξαγορά αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη δέσμευσή μας για την αναζήτηση ελκυστικών ευκαιριών για στρατηγική ανάπτυξη, την ενίσχυση της δραστηριότητάς μας για την παραγωγή εσόδων από προμήθειες και αμοιβές και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και τους πελάτες μας».