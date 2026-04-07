Την υπογραφή δεσμευτικών συμφωνιών για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην Alpha Trust Συμμετοχών ανακοίνωσε η Alpha Bank, προχωρώντας παράλληλα σε πρόθεση υποβολής προαιρετικής δημόσιας πρότασης για το σύνολο των μετοχών της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα συμφώνησε με υφιστάμενους μετόχους της Alpha Trust για την απόκτηση του 69,61% του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ σχεδιάζει να απευθυνθεί και στους υπόλοιπους μετόχους με την ίδια τιμή ανά μετοχή.

Χρονοδιάγραμμα και προϋποθέσεις

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, μαζί με τη δημόσια πρόταση, τοποθετείται χρονικά έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης συνήθων αναβλητικών αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης του συνόλου των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων και αδειών.

Η Alpha Bank θα ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη αναφορικά με τη συναλλαγή και τη σκοπούμενη προαιρετική δημόσια πρόταση.

Η θέση της Alpha Trust στην αγορά

Η Alpha Trust, με ιστορικό επιδόσεων τριών δεκαετιών, αποτελεί ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα, με υπό διαχείριση κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 2,2 δισ. ευρώ και πελάτες λιανικής τραπεζικής, private banking και θεσμικούς επενδυτές.

Η εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών λύσεων στις ελληνικές και διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών επενδύσεων, διαθέτοντας διαφοροποιημένη και σταθερή πελατειακή βάση.

Στρατηγική ενσωμάτωσης

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και της προαιρετικής δημόσιας πρότασης, η δραστηριότητα διαχείρισης περιουσίας της Alpha Trust αναμένεται να ενσωματωθεί στην επιχειρησιακή περιοχή του Private Banking της Alpha Bank, ενισχύοντας τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών πελατών υψηλής οικονομικής επιφάνειας και θεσμικών επενδυτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, η δραστηριότητα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων θα ενταχθεί στην Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., με στόχο τη δημιουργία μιας διευρυμένης πλατφόρμας διαχείρισης επενδύσεων και την ενίσχυση της παροχής εξειδικευμένων επενδυτικών λύσεων.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η ανώτερη διοικητική ομάδα της Alpha Trust, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή και του CEO της, αναμένεται να συνεχίσει τη συνεργασία της με την Τράπεζα σε μακροπρόθεσμη βάση, αναλαμβάνοντας ηγετικούς ρόλους.

Προοπτικές

Η διαχείριση περιουσίας αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξης της Alpha Bank, υποστηριζόμενη από την αυξανόμενη ζήτηση για επενδυτικές λύσεις, την αύξηση του οικονομικού πλούτου και τη χαμηλή διείσδυση στην εγχώρια αγορά.

Η εξαγορά της Alpha Trust αναμένεται, μεταξύ άλλων, να ενισχύσει την παρουσία της Τράπεζας στον τομέα, να διευρύνει την πελατειακή της βάση, να ενισχύσει την προσφορά επενδυτικών προϊόντων και να υποστηρίξει την ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης υπεράκτιου πλούτου.

Οικονομικός αντίκτυπος

Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 1%, με απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου άνω του 15%, ενώ η επίπτωση στον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 εκτιμάται περιορισμένη, χωρίς να επηρεάζονται οι μελλοντικές δεσμεύσεις για κατανομή κεφαλαίων.

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επίτευξη δεσμευτικών συμφωνιών με τον Ιδρυτή και με άλλους μετόχους της Alpha Trust με σκοπό την εξαγορά μίας επιχείρησης, η οποία διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα και την εδραιωμένη φήμη της στην αγορά και μοιράζεται τη δέσμευση της Alpha Bank για ακεραιότητα και αριστεία στη διαχείριση περιουσίας και περιουσιακών στοιχείων. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε, κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, την ηγετική ομάδα της Alpha Trust, μία ομάδα με ισχυρό όραμα, τους επαγγελματίες υψηλού επιπέδου και τη σταθερή πελατειακή βάση της και θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στην παροχή υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας. Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της Alpha Trust με εκείνα της δικής μας Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του τομέα Private Banking, ενισχύουμε την ηγετική μας θέση, εισάγοντας ένα ακόμη υψηλότερο σημείο αναφοράς στην Ελληνική αγορά. Συνολικά, η εξαγορά αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη δέσμευσή μας για την αναζήτηση ελκυστικών ευκαιριών για στρατηγική ανάπτυξη, την ενίσχυση της δραστηριότητάς μας για την παραγωγή εσόδων από προμήθειες και αμοιβές και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και τους πελάτες μας».